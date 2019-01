Tienen Indios novedades en staff de lanzadores

Codiciado por varios años por la Zona Uno, el pitcher clasificado Aldo Salinas vestirá la camisola de Indios de Ciudad Juárez en el próximo Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza junto al también lanzador Iván Duarte.El regiomontano Salinas y Duarte llegan a la tribu a cambio del derecho guanajuatense Servando López y el zurdo tapatío Álvaro Sandoval, cuestionados por los aficionados al ‘rey de los deportes’ por su alto costo y bajo desempeño en las últimas campañas.Guadalupe ‘Lupillo’ Quintero, infielder quien usualmente tenía a Indios como segunda opción después de su participación en la Liga Clemente Grijalva, también será uno de los Rojos, en un cambio de tres por dos.“Se llegó a un acuerdo con el jurisdiccional de Jiménez, con Casiano –Moreira–”, expresó Felipe Orozco, jurisdiccional de Juárez.Mencionó que con la adquisición de Salinas, el derecho sonorense Luis Fernando Miranda y él, harán el 1-2 en la rotación abridora de los Indios.“Estamos a la espera de nuestro tercer abridor, el 1-2 lo hará Luis Fernando Miranda con Aldo Salinas. Nuestro tercer abridor estamos viendo quién sería. Estamos buscando todavía que vengan jugadores a ‘marcar’, a mostrarse, y ya dependiendo de cuando esté el manager aquí si se pudieran ganar un lugar con el equipo de los Indios”, apuntó.Respecto al zurdo Aarón Aguilar afirmó que está dentro de los Indios, a pesar del interés mostrado por Camargo y Delicias.Aunado a estos cambios, Indios de Ciudad Juárez y Venados Madera acordaron un trueque, el pitcher Giovani Mundo y el catcher Francisco Ochoa vestirán la camiseta del conjunto serrano.De allá para acá llegarán para la próxima campaña Daniel León y Diego Corrales, los dos serpentineros.En torno a la designación del manejador de Ciudad Juárez, afirmó que aún no hay nada definido.“Ahí todavía seguimos en la misma, una baraja de como cinco, seis. No hay opciones así todavía claras, no quiero decir uno, porque, después sale contraproducente”, comentó.Aunque el jurisdiccional no dio a conocer nombres en la página oficial de Facebook de Indios se lanzó una encuesta al público para ver quién le gusta para dirigir a la escuadra teporaca, Marcelo Juárez o Germán Leyva.Sin embargo, Orozco declaró vía telefónica –tal como lo hizo en su presentación, a fines del año anterior– que Juárez está descartado.“Así es”, externó.Bajo la premisa que nadie tiene un lugar seguro en los Indios, afirmó que al torneo regional vendrá a ‘marcar’ el pitcher zurdo Ricardo Buhrend, quien tratará de quedarse otra vez en la escuadra, al igual que José Torres, Miranda, José ‘Poke’ Hernández, Miguel Rodríguez y Alfredo Reyes, entre otros.Este miércoles nueve habrá junta ordinaria de la Liga Estatal de Beisbol en Chihuahua, en la cual se determinarán días de juegos, calendarios, transferencias y fechas límite para la misma.Indicó que de manera tentativa, el torneo regional iniciará el 16 de febrero con una participación de ocho equipos.La idea es que la tribu esté lista dos semanas antes del arranque del estatal –previsto para mayo- para tener juegos de práctica en esos dos fines de semana, tanto en casa como fuera de esta ciudad.

