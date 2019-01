Con deseos renovados

Éder Borelli, lateral izquierdo de Bravos FC Juárez, quien juega en la escuadra desde su surgimiento en mayo del 2015, deseó que el próximo verano sea ‘el bueno’ para el ascenso del conjunto a la Liga MX, debido a que el equipo se formó con esa idea, hace las cosas bien y, además, cuenta con el respaldo de toda la ciudad. “Esperemos que sí. Se vienen haciendo las cosas muy bien y estamos quedando, quizá a nada de poder conseguirlo, pero, así nos formamos. Así se formó este equipo y creo que hay toda una ciudad que nos respalda y que sabe que siempre se tiene mucha esperanza, nunca se pierde la fe y eso es lo que nosotros tratamos de mantener”, expresó. Borelli Cap, quien vivió el título del Apertura 2015 con Sergio Orduña al mando, así como la derrota en la final de ascenso ante Necaxa (mayo 2016) y los reveses a manos de Lobos BUAP (Clausura 2017) y Alebrijes Oaxaca (Apertura 2017), en finales de Liga, al igual que la eliminación en semifinales ante Dorados Sinaloa el torneo pasado, resaltó que los Bravos tratarán de ser mejores en el Clausura 2019. “Siempre se apunta a ser mejores. El que no es conformista y el que no se conforma con lo que hizo siempre va a querer mejorar y nosotros no somos conformistas y vamos a querer mejorar y ser más fuertes que el torneo pasado”, manifestó. Éder, futbolista regiomontano de 28 años y 1.67 metros, incluido en el 11 Ideal del Apertura 2018 por la revista Ascenso MX junto a sus coequiperos Gabriel Hachen y Edy Brambila, comentó que cada inicio de año y torneo las ilusiones se renuevan. “Eso es muy bueno, lo que pasó quedó atrás. Creo que venimos de un gran semestre, que no fue fácil conseguir hacer los números que hicimos, pero, bueno, nos quedamos a sólo un gol de, quizá, pelear por algo más, pero, seguimos creyendo en nosotros mismos y creo que es fundamental renovar esas esperanzas”, declaró. Los Bravos iniciarán una nueva campaña este domingo seis del mes en curso contra Alebrijes Oaxaca, en Oaxaca, luego que en la anterior fueron líderes generales e impusieron una nueva marca de 35 unidades en un torneo corto. Acerca de las altas expectativas que la afición tiene en los Bravos, Borelli opinó que eso es muy bueno. “Tengo cuatro años aquí y siempre es un equipo muy exigente. Es una afición muy buena y, a la vez, muy exigente porque siempre mantuvimos ésa, si así se quiere decir, esa vara bastante alta con el transcurso de los años y eso creo que es muy bueno para esta afición, que espere lo mejor de nosotros y que no se conforme con pequeñas cosas como quizá pasa en otros equipos”, apuntó. Éder externó que los aficionados de Bravos siempre exigen estar arriba y cumplir los objetivos trazados. “Esperemos que lo podamos lograr”, declaró.

