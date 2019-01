Se arman Filis

Filadelfia.- Los Filis de Filadelfia acordaron un contrato por dos años y 23 millones de dólares con el relevista David Robertson.Robertson recibirá 10 millones de dólares este año y 11 millones en 2020. En tanto, los Filis tienen una opción de 12 millones de dólares para 2021, con una cláusula de rescisión por 2 millones.“Los Filis son una gran organización, tienen esa hambre de volver a la postemporada y van en la dirección correcta”, consideró Robertson. “Es un lugar donde tendré muchas oportunidades de lanzar en los últimos puestos del bullpen, y no veo razón alguna por la que no podamos llegar a la postemporada”.Robertson, de 33 años, se fue 8-3 con una efectividad de 3.23 y cinco salvamentos en 69 juegos la temporada pasada con los Yanquis de Nueva York. Salió del equipo luego de la temporada de 2014 para firmar un contrato por 46 millones de dólares y cuatro años con los Medias Blancas de Chicago, que lo transfirieron a Nueva York en julio de 2017.El veterano con 11 años en las Mayores y seleccionado al Juego de Estrellas en 2011, ha participado en por lo menos 60 juegos en nueve temporadas consecutivas. El derecho podría competir por el papel de cerrador en Filadelfia, que no ha llegado a la postemporada desde 2011.El dominicano Seranthony Domínguez lideró al equipo con apenas 16 salvamentos la campaña pasada, y el manager Gabe Kapler ha dicho que le gusta tener versatilidad en su bullpen.“Él va a lanzar innings provechosos para nosotros”, comentó el gerente general de los Filis, Matt Klentak, en referencia a Robertson. “Eso es lo que ha hecho de manera efectiva y consistente durante mucho tiempo. El hecho de que tenga experiencia lanzando en la novena entrada es muy atractivo para nosotros”.Robertson pasó parte de nueve temporadas en las Mayores con los Yanquis, que lo seleccionaron en la 17ma ronda del Draft de 2006. Tuvo un par de participaciones como relevista contra los Filis en la Serie Mundial de 2009, en las que permitió un sencillo de dos carreras de Raúl Ibáñez en la octava entrada del primer juego y una remolcada del panameño Carlos Ruiz en el tercer capítulo del quinto juego.El dominicano Héctor Neris encabezó a los Filis con 26 salvamentos en 2017 y totalizó 11 el año pasado. Sería otra opción para laborar en el noveno inning.Contratan Mellizos a Nelson CruzMinneapolis.- Con una vacante para bateador designado y la necesidad de más poder en la alineación, los Mellizos de Minnesota encontraron al candidato ideal en la agencia libre e incorporaron a Nelson Cruz, seis veces elegido al Juego de Estrellas.El equipo cuenta con que el impacto del dominicano vaya más allá de la mitad del orden al bat. Hay un vestuario lleno de jugadores en desarrollo que pueden aprovechar su sapiencia también.Los Mellizos contataron a Cruz por un año y 14.3 millones de dólares, incluida una opción para el club de 12 millones para 2020. Así, formalizaron la adición de un jugador cuyos 203 jonrones en las pasadas cinco temporadas son la mayor cantidad en las Grandes Ligas durante ese lapso.“No creo que veamos a Nelson sólo como un bateador designado”, dijo el gerente general de los Mellizos, Thad Levine. “Claramente estará ocupando ese sitio en la alineación, pero como hemos profundizado, y tienen que oírlo de su voz, lo que trae es mucho más que eso. Así que priorizamos este tipo de producción ofensiva. Tratamos de priorizar este tipo de calidad de carácter y liderazgo”.Cruz, quien cumplirá 39 años el 1 de julio, bateó para .256 con 37 cuadrangulares, 97 producidas y .342 de porcentaje de embasado en 2018 para Seattle. Conectó la mayor cantidad de vuelacercas de su carrera con 40 en 2014, durante una parada de un año en Baltimore, luego de cumplir ocho temporadas con Texas. Durante los últimos cinco años, Cruz ha jugado un promedio de 153 juegos.Cumplió una suspensión de 50 juegos en 2013 por violar el acuerdo de sustancias de las Mayores en relación con una investigación de la clínica Biogenesis of America. Los Mellizos están ansiosos de confiar en su producción y capacidad de mentor en un clubhouse lleno de jóvenes.“Conozco mi cuerpo. Sé qué tengo que hacer para mantenerme sano primero, ¿sabes? Y lo que hago diariamente para prepararme y ser exitoso en el campo, esa es la mayor diferencia”, indicó Cruz, quien agregó que estaría “muy orgulloso” de jugar en los jardines, donde el puertorriqueño Eddie Rosario y Max Kepler ocuparían las posiciones de esquina.Sólo ha jugado ahí nueve veces durante las dos temporadas previas.Con 360 cuadrangulares en su carrera, Cruz es cuarto en la lista de jugadores en activo detrás del también dominicano Albert Pujols (633), el venezolano Miguel Cabrera (465) y el quisqueyano Edwin Encarnación (380).

