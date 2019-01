Pieza clave

Houston.- DeAndre Hopkins tuvo la mejor temporada de su carrera, ayudando a los receptores de Houston en un año en que el grupo quedó diezmado por las lesiones.Ahora, quien se ha autodescrito como el mejor receptor de la NFL, necesitará otra gran actuación para los Texanos para obtener otra victoria sobre los Potros en el partido de comodines que se llevará a cabo mañana.“Siento que soy el líder de este equipo, no sólo de la ofensiva”, comentó Hopkins.“Fui nombrado capitán, así que, para mí es muy importante salir a jugar mi mejor partido, no sólo para mí sino para el equipo”.Hopkins concluyó la temporada regular con mil 572 yardas de recepciones, lo cual está considerado como un alto desempeño en su carrera, ocupando el segundo lugar en la NFL, además de que sus 115 recepciones empataron el récord de la franquicia establecido por Andre Johnson en el 2008.Sus 11 recepciones para anotación ocupan el quinto lugar en la Liga y está empatado en el segundo mayor número en su carrera después que estableció un récord en la franquicia con 13 durante la temporada pasada.Su actuación ocurre en una temporada en la que los Texanos perdieron a su receptor titular Will Fuller debido a que se rompió un ligamento de la rodilla en octubre, y a Demaryius Thomas por una lesión en el Tendón de Aquiles hace dos semanas.Houston obtuvo una sólida producción de Keke Coutee a la mitad de la temporada, sin embargo, el novato ha estado fuera los últimos cinco partidos debido a una lesión en un tendón, dejando a Hopkins con una carga mayor que la acostumbrada.El entrenador Bill O’Brien ha quedado sorprendido cada día por este jugador que tiene seis años como profesional, y en esta semana, cuando le preguntaron acerca de él, hizo notar que minutos antes Hopkins había realizado una genial atrapada con una sola mano durante la práctica.“Él tiene una gran serie de destrezas, es un jugador realmente inteligente, excelente competidor, puede realizar una atrapada muy competida, puede jugar en el interior y exterior de la alineación y puede hace muchas cosas diferentes, realmente ha tenido una gran actuación para nuestro equipo”, dijo O’Brien.“Tiene 115 atrapadas y todas han sido muy importantes. Es el principal objetivo en las terceras oportunidades para anotar. Siempre me deja impresionado”.Es tan buen jugador y tan consistente que Deshaun Watson, el mariscal que lleva dos años en ese puesto, admitió que se siente tentado a hacerle lanzamientos en cada jugada.“Por supuesto, usualmente él va a lograr que suceda una jugada, independientemente que se encuentre en un lugar despejado o no, siempre está disponible”.Hopkins tiene facilidad para realizar atrapadas en los momentos clave, 81 de sus 115 recepciones han dado como resultado una primera oportunidad para anotar o una anotación.Una estadística más impresionante, de acuerdo a Pro Football Focus, es que no ha soltado ni una vez el balón en esta temporada en los pases que son atrapables.Después que fueron dadas a conocer las estadísticas, apareció un meme con una foto de Hopkins sosteniendo una botella de pegamento en una de sus manos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.