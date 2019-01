Corren pruebas del Shue Fly Stakes

Woodys Copy Cat y HS Paul Walker son dos de los 48 caballos tresañeros críados en Nuevo México que correrán hoy en las pruebas para el Shue Fly Stakes (RG 2) en una distancia de 400 yardas, en el hipódromo de Sunland Park.Hija de Woodbridge, entrenada por Cynthia González para el propietario Enrique Barrera, Woodys Copy Cat hará su primera salida desde el 4 de noviembre, cuando la yegua se anotó una victoria por un cuello en las 400 yardas del New Mexico Cup Futurity (RG29, con bolsa de 315 mil dólares, en Zia Park.Woodys Copy Cat suma ganancias por 240 mil 728 dólares en siete carreras, y su récord incluye un segundo lugar, un cuello detrás del ganador Zee James, en las 300 yardas del New Mexican Spring Futurity (RG2), con bolsa de 396 mil dólares, en Sunland Park.Woodys Copy Cat partirá desde la posición número 8 y será montada por Manuel Gutiérrez en la última de cinco pruebas del día.HS Paul Walker viene de una segundo lugar, detrás de Woodys Copy Cat, en el New Mexico Cup Futurity. Entrenado por Alvaro Hinojos para el propietario Fernado Solís Grajeda, el caballo capado producto de Osbaldo, suma ganancias por 93 mil 960 dólares en nueve inicios.HS Paul Walker saldrá desde el arrancadero número ocho y llevará en la monta a Alonso Rivera en la segunda prueba.Los diez caballos más rápidos de estas pruebas avanzarán a la final del Shue Fly Stakes, con bolsa de 200 mil dólares, el próximo 26 de enero.

