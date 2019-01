Nuevo torneo, nuevos refuerzos

Ciudad de México— El Clausura 2019 sí tiene bombas. Rayados invirtió alrededor de 16 millones de dólares por el mundialista argentino Maxi Meza. El Toluca adquirió a Emmanuel Gigliotti, delantero Ídolo en Independiente. Las Chivas buscan resurgir con incorporaciones como la de Alexis Vega, mientras que Cruz Azul retoma la cantaleta por el campeonato al adquirir a jugadores como Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda, que causan tanta expectativa como los delanteros del Pachuca, Edwin Cardona e Ismael Sosa.Un torneo en el que el América parte como el rival a vencer, aunque el campeón se toma las cosas con calma, ya que todavía no amarra refuerzos y está cerca de perder a Diego Lainez ante la tentadora oferta del Ajax.Mientras hay equipos que sacan la cartera, otros exprimen su bajo presupuesto como el Atlas, o bien cuidan las finanzas como los Pumas, que no se reforzaron.Los cinco principales movimientos son:Mediocampista que procede del Independiente de Avellaneda. Reportes periodísticos calculan en 16 millones de dólares la inversión de Rayados por el mundialista en Rusia 2018.“Sé por las cosas que me fueron a buscar: por mi juego, por cómo me desenvuelvo dentro de la cancha, así que estoy tranquilo, siempre tratando de dar el máximo para el equipo, para mis compañeros y en ese sentido estoy tranquilo y sin ninguna presión”, dijo el talentoso volante a su llegada al país.Los Diablos sorprendieron con la anulación del vínculo con el uruguayo Santiago “Morro” García, pero más con la incorporación del “Puma” Emmanuel Gigliotti, uno de los goleadores de la Superliga argentina, con 12 tantos, y a quien Independiente de Avellaneda echará de menos. Tiene 31 años, mucha pegada, y según su representante bastante ilusión por el desafío. Toluca habría pagado alrededor de 4 millones de dólares por sumarlo a sus filas, la mitad de lo que recibieron por la venta de Alexis Vega a las Chivas.Más de 7 millones 200 mil dólares pagaron las Chivas por el delantero del Toluca, quien a sus 22 años y después de superar una rotura del ligamento cruzado anterior exhibió su rapidez en la definición y la habilidad para el desmarque.“Es un sueño hecho realidad... Quiero dejarles muy claro que voy a ser un jugador que va a responder en la cancha, por algo me trajeron, obviamente muy humilde, trabajar cada día para demostrar de qué estoy hecho y obviamente dedicarle muchos goles a la afición”, dijo el futbolista.Apenas terminó el torneo y Cruz Azul anunció el fichaje del uruguayo Jonathan Rodríguez. El torneo anterior, el “Cabecita” marcó 9 goles con Santos pese a no ser el principal referente en la punta. Es un futbolista que gusta jugar por el costado, con buen disparo de buena distancia y hábil para encontrar espacios en el área, además de que presume un buen remate de cabeza. Tiene apenas 25 años, así que está en la plenitud futbolística y por ello la apuesta de La Máquina por sus servicios.Delantero de exquisito disparo, potente, de calidad probada en el futbol mexicano con los Rayados. Estuvo cerca de ser mundialista, pero la indisciplina le cobró factura. Hoy los Tuzos apostaron por el colombiano Edwin Cardona, procedente de Boca Juniors. Ya le leyeron la cartilla en cuestiones disciplinarias, ya que de encajar en el equipo tienen una garantía de gol. “Crackdona” le han apodado en el futbol mexicano dada la calidad de sus asistencias y anotaciones, esas que sedujeron a los Tuzos pese a los antecedentes en conducta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.