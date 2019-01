Quita el City invicto al Liverpool

Manchester, Inglaterra.- Liverpool no podrá ya ser un campeón invicto. Manchester City no ha renunciado a la revalidación del título.Manchester City revivió al imponerse ayer por 2-1 sobre Liverpool, que sufrió su primera derrota de la temporada, en un duelo relevante que coronó el programa por las festividades de fin de año en la Liga Premier inglesa.El argentino Sergio Agüero abrió el marcador por el conjunto local pero Roberto Firmino igualó por Liverpool. A los 72 minutos, Leroy Sané marcó el tanto de la victoria para los Citizens.La lucha por el cetro se ha apretado de nuevo, justo cuando parecía que Liverpool tenía una vía más llana para avanzar hacia lo que sería su primer título de Liga en 29 años. El City había sufrido derrotas consecutivas hace menos de dos semanas.Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola están cuatro puntos debajo de Liverpool y recuperaron el segundo puesto, desplazando al Tottenham, cuando restan 17 de las 38 fechas de la campaña.“Todo está aún en manos de Liverpool, pero nuestro desempeño fue mayor a cualquier cosa que yo haya atestiguado antes”, afirmó el capitán del City, Vincent Kompany. “Peleamos palmo a palmo con un equipo muy duro y agresivo, y lo igualamos en todo o incluso lo superamos”.Hace un año, Liverpool cortó la posibilidad de que el City fuera monarca invicto. Los papeles se invirtieron esta vez, durante una noche fría, y Liverpool no podrá emular la proeza del invencible Arsenal de 2003-2004.“Fue bastante intenso”, afirmó el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp. “Hubo momentos locos”.A los 40 minutos, Agüero recibió un pase que le suministró el portugués Bernardo Silva. El ‘Kun’ acomodó el balón para eludir a Dejan Lovren y definió con un zurdazo.“Necesitamos a Sergio en este tipo de partidos. Su definición fue increíble”, resaltó Guardiola.

