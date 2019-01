Cumplido su ciclo de elegibilidad para procesos de olimpiada, el basquetbolista juarense Carlos Daniel Tarín buscará seguir vigente en eventos convocados por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba).“Ya paso mi tiempo de olimpiada, por motivos de edad ya no soy elegible, así que lo que me queda por el momento es Ademeba, que tiene eventos estatales y nacionales a lo largo del año”, comentó el jugador de 17 años de edad.El Club Nativos, que participa en la Liga de Basquetbol Estatal Sub 18, es por lo pronto el proyecto en el que Carlos se encuentra inmerso, en espera de volver a los entrenamientos colectivos, luego de finalizado el torneo 2018, en el que el conjunto juarense terminó en tercer lugar.“Ahorita estamos de vacaciones, cada quien entrena por su lado, una especie de pretemporada individual, en la que se trabaja el acondicionamiento físico. Nos reactivamos de cara al próximo torneo estatal de la categoría”, dijo el joven basquetbolista.En su último año como seleccionado chihuahuense obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada Nacional, posteriormente fue convocado a un nacional estudiantil en el que dejó un buen sabor de boca.Señalar que Carlos pudo librar el último corte y fue el único juarense con la selección Chihuahua de basquetbol, categoría sub 18, que intervino en la justa nacional del año pasado.“Siempre es un gran orgullo, como juarense, representar a mi estado. Se vio premiado el esfuerzo y la dedicación que le he puesto desde un año antes para cumplir con ese objetivo, que fue representar a Chihuahua”, mencionó el jugador que se desempeña en las posiciones uno y dos.Fue parte de la Selección Juárez ‘A’ que participó en la Olimpiada Estatal, que obtuvo la medalla de bronce, tras derrotar 60-39 a su similar Juárez ‘B’.Este cuadro fronterizo, que finalmente se colgó el bronce, vivió un torneo en el que fue de menos a más, ya que por razones escolares, varios de sus integrantes no tuvieron el suficiente tiempo para entrenar de forma constante.Esa es precisamente la asignatura pendiente de Tarín, ahora que está por iniciar el último semestre en el Colegio Bachilleres, plantel 5.“Quiero primero que nada terminar mis estudios, luego buscar tryouts en universidades fuera de Ciudad Juárez y obtener una beca, esos son los objetivos inmediatos que tengo”, puntualizó.

