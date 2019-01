Lleva Federer a Suiza a la final de la Copa Hopman

Perth, Australia— Roger Federer se apoyó en su saque para vencer a Stefanos Tsitsipas por parciales de 7-6 (5), 7-6 (4) el jueves y le dio al campeón defensor Suiza el boleto para acceder a la final de la Copa Hopman.La victoria aseguró el pase a la final a Suiza, pero Grecia conquistó un victoria de consolación por 2-1 cuando Maria Sakkari venció a Belinda Bencic 6-3, 6-4 en el individual femenil.Grecia también ganó el partido de dobles mixtos por 4-3 (4), 2-4 y 4-3 (3) en el formato Fast4.La precisión de Federer, de 37 años, se impuso ante el poder de Tsitsipas en el primer set del partido individual varonil, pero no hubo un gran margen de diferencia entre ambos. Ambas mangas se decidieron en tie-break.“Hubo muy pocos errores no forzados y realmente fue un tenis de muy buena calidad”, comentó el suizo. “Podría haberse ido fácilmente a tres sets. Para mí, se trata de mantener un buen nivel de juego y estoy contento con mi forma de jugar”.Federer buscará conseguir un récord de tres títulos de la Copa Hopman cuando el equipo suizo enfrente al anfitrión Australia o a Alemania en la final programada para el sábado.“Será emocionante ver el partido mañana y saber contra quién jugaremos la final”, comentó Federer. “Este formato se presta a que haya un tenis muy emocionante”.Federer solo perdió siete juegos en sus victorias sobre Cameron Norrie y Frances Tiafeo, pero fue más difícil imponerse en su primer partido contra Tsitsipas.Federer perdía 4-1 en el primer tiebreaker antes de recuperarse con golpes consecutivos ganadores para avanzar terreno. Tsitsipas cometió una doble falta para colocar el set 5-5 y Federer se lo llevó con un ace.El saque siguió dictando el juego hasta que Federer tuvo puntos de quiebre en el noveno y undécimo juego, pero no pudo capitalizarlos. El campeón de 23 títulos de Grand Slam, sin embargo, impulsó su juego en el desempate con un tiro perfecto para ponerse al frente por 6-3.Las actuaciones de Federer en las últimas dos Copas Hopman fueron seguidas por títulos del Abierto de Australia.En otro duelo del jueves, Serena Williams venció en sets corridos a la británica Katie Boulter por 6-1, 7-6 (2) para completar una campaña invicta en la Copa Hopman en los partidos individuales.Con su hija Alexis Olympia en la grada, Williams encontró su ritmo gracias a una serie de potentes derechas ganadoras que abrumaron a la 97ta clasificada de la WTA.Pero Gran Bretaña ganó el desempate más tarde, cuando Boulter y su compañero de juego Cameron Norrie remontaron para superar por 3-4 (2), 4-3 (4), 4-1 a la pareja formada por Williams y Tiafoe en dobles mixtos.Las esperanzas de Williams, de 37 años, para ganar su tercera Copa Hopman terminaron con la eliminación de su equipo tras caer ante Grecia y Suiza, comandada por Roger Federer.Williams fue de menos a más en su primer torneo tras perder la final del Abierto de Estados Unidos en septiembre mientras se prepara para intentar ganar su título 24 de Grand Slam en Melbourne.“Definitivamente estuvo bien jugar tres partidos individuales aquí, y los (dobles) mixtos”, declaró Williams sobre la cancha tras el choque contra Boulter.La exnúmero uno del mundo no asistió a la conferencia de prensa posterior al partido.

