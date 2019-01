Retiran cargos en contra Foster

Tampa, Florida— Los fiscales de Florida decidieron no presentar cargos de violencia doméstica contra el linebacker de los Pieles Rojas de Washington, Reuben Foster, aunque la NFL continúa revisando la cuestión.El miércoles, los fiscales de Tampa presentaron una notificación de la terminación del proceso. El aviso dice que el cargo de delito menor en primer grado por violencia doméstica fue desestimado y no hay necesidad de que Foster comparezca en una audiencia ante la corte.Los fiscales concluyeron que no había suficiente evidencia para presentar cargos contra Foster luego de una “revisión meticulosa sobre los hechos del caso”, dijo Estella Gray, directora de comunicaciones de la fiscalía del estado.No ofreció más comentarios al respecto.“Tomamos las acusaciones de violencia doméstica muy seriamente e investigamos a fondo este caso”, señaló Gray.El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo el jueves que la liga está monitoreando todos los eventos en la situación, que continúa bajo revisión. Actualmente, Foster se encuentra en la lista de exenciones del comisionado, lo que significa que no puede jugar ni entrenar.La liga todavía podría decidir castigar a Foster, aunque haya sido absuelto por el sistema judicial.Foster fue detenido en el hotel donde el equipo se hospedó en Tampa antes del partido contra los Bucaneros de Tampa Bay en noviembre y encarcelado durante la noche luego de un incidente que involucro al linebacker y a una policía identificada como la misma mujer que lo acusó de haberla golpeado en febrero. Posteriormente, la mujer se retractó de las acusaciones.Los Pieles Rojas adquirieron los servicios de Foster luego de que los 49ers lo dieron de baja y dijeron que habían hablado con sus excompañeros de la Universidad de Alabama sobre el jugador de 24 años antes de tomar la decisión de firmarlo. El equipo declinó comentar cuando le preguntaron sobre la desestimación del cargo contra Foster.A Foster le quedan dos años en su contrato de novato luego de que San Francisco lo seleccionó en la primera ronda del draft de 2017.

