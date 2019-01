Las 6 grandes revanchas del Clausura

1.- La herida de los PumasA nadie deberá sorprenderle si David Patiño ocupó una de las 12 uvas para pedir un triunfo contra el América o si Alfredo Saldívar hizo lo propio. Los Pumas cerraron el 2018 con un episodio vergonzoso, al perder 6-1 contra el América en el Estadio Azteca, en la vuelta de la Semifinal.El ‘Pollo’ Saldívar salió del inmueble llorando por sus groseros errores, tanto que hasta el presidente Rodrigo Ares de Parga lo consoló.Lo peor es que al hablar de sus objetivos para 2019, Patiño le dio más de comer a los de por sí burlones americanistas. “Hay cosas por hacer, tenemos que ganar títulos y ganarle al América”, confesó.Como DT azulcrema, Miguel Herrera sigue siendo el papá de los Pumas, invicto con 10 triunfos y 3 empates.2.- El lío que armó MemoGuillermo Vázquez abrió la cloaca. Su cese del Veracruz destapó el cochinero de los dobles contratos. El club quiso liquidarlo con base en el salario registrado ante la FMF, muy por debajo de lo que en realidad percibía el técnico.Al club escualo hasta una auditoría de la FMF le cayó, como si el organismo no conociera los verdaderos manejos de sus afiliados. De milagro el Servicio de Administración Tributaria se la perdonó al futbol mexicano, tan transparente en el discurso y tan oscuro en los hechos.Memo tuvo que ir a Controversias. El trago ha sido menos amargo porque el Necaxa se apareció en su camino; ojalá no le hayan hecho firmar un segundo contrato.3.- La cruzazuleóCruz Azul siempre termina siendo Cruz Azul. La llegada de Ricardo Peláez refrescó al equipo, le devolvió el protagonismo, tanto que se coronó en la Copa MX y fue el líder de la Liga.En la Final se encontró a su usual verdugo, el América; los astros se alinearon de tal forma que los azulcremas perdieron por lesión a Matheus Uribe y a Roger Martínez para el duelo definitivo.Aun así, La Máquina que se presentó aquel 16 de diciembre al Azteca fue la de siempre, a la que le falta sangre y le sobran calamidades, ahora protagonizadas por su enorme portero Jesús Corona y el gran refuerzo Iván Marcone, quienes se equivocaron en la zona defensiva y sólo fueron testigos de lujo de cómo Edson Álvarez y los demás americanistas los vacunaban por enésima vez.4.- Los tristes RayadosEl Monterrey es como el Cruz Azul, pero del norte. Perdió la Final de la Copa MX precisamente ante los Cementeros. Vaya, ha perdido tantas Finales que hay quien piensa que el BBVA Bancomer es un estadio maldito.Su afición está tan harta de las derrotas, en particular por aquella contra los Tigres por el título del Apertura 2017, que abandonó al equipo al inicio de la pasada Liguilla.Lo peor es que, a pesar del gran plantel, los Rayados se despidieron sin meter las manos contra La Máquina, aumentando las críticas por el miedoso planteamiento de Diego Alonso y la baja de juego de Avilés Hurtado, quien desde que falló el penal en la Final contra los felinos perdió la confianza y al parecer mucho de su futbol.5.- ‘Crackdona’ en el hoyoEdwin Cardona no fue al Mundial, lo que le dolió hasta el alma. De México se fue a mediados de 2017 por la puerta trasera, luego de ser enviado a entrenar con la Sub-20 de Rayados y después al hacerle el feo al Pachuca.Se marchó a Boca Juniors y como es un delantero de mucha calidad, la rompió. Fue un constante de la Selección de Colombia, hasta que se le ocurrió burlarse de los ojos rasgados de los surcoreanos en un partido amistoso y eso marcó su destino, ya que quedó fuera de Rusia.La situación con los Xeneizes también se desgastó, en particular con el técnico Guillermo Barros Schelotto, así que al futbolista no le quedó de otra que aceptar la oferta de los Tuzos, a quienes había despreciado.6.- Las ex ‘Súper Chivas’Tremendo papelón hizo Chivas en el Mundial de Clubes, en donde terminó como el peor de los equipos mexicanos.Así acabó un año en el que no clasificó a la Liguilla, en el que se pasó extrañando a Matías Almeyda porque José Saturnino Cardozo no dio una, tanto que los Pumas fueron a Guadalajara a terminar con una racha de 36 años sin triunfo (y hasta dos veces le ganaron si contamos la Copa).Mientras su directivo José Luis Higuera está en boca de todos por cualquier cosa menos por los buenos resultados deportivos, el equipo tiene una productividad similar a la de Lobos BUAP y Veracruz en el último año y medio.Por si no fuera suficiente, el Rebaño vio desde Abu Dhabi la coronación del América, que ya está en solitario como el más ganador del futbol mexicano.