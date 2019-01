La Liga MX femenil se pone seria

Ciudad de México— La Liga Femenil llegó para quedarse. Este Clausura 2019 la competencia de mujeres que vivir· su cuarta temporada, llega más recargada, con más talento joven buscando consolidarse y nuevos estrategas abriéndose paso.América busca el bicampeonato y no dudó en reforzarse para ello con la llegada de Viviana Michel, Eleisa Santos y Samantha Arellano, pero Tigres también fue por Natalia Gómez Junco, para quitársela al Málaga a fin de que pueda ayudarlos a recuperarse y volver a una Final, para pelear por el título.Atlas fue otro de los equipos que también apuntaló bien a su escuadra, ya que quiere convertirse en un protagonista dentro de la Fase Final.Al igual que ocurrió el torneo pasado, esta vez ya hay 18 contendientes; Puebla y Lobos BUAP se emparejaron y tomaron con toda seriedad el torneo, al grado que el conjunto Camotero estuvo cerca de meterse a la Liguilla y hoy nuevamente es un serio aspirante.Los clubes del Máximo Circuito han mantenido el respaldo para el futbol practicado por mujeres, que este año tiene que buscar más apoyos de la iniciativa privada, para comenzar a ser un proyecto rentable y que pueda depender de sí mismo.Los movimientos más destacados son:Se desempeña como volante ofensiva y luego de un semestre de altas y bajas con el Málaga de la liga española, no dudó en darle el sí a Tigres en cuanto le pusieron la oferta sobre la mesa.Al técnico del cuadro regiomontano, Ramos Villa Zeballos le urgía una jugadora de experiencia que supiera manejar bien el mediocampo y en Natalia la encontró. Tiene 26 años de edad y además de algunos llamados a la selección mayor también participó en los Mundiales Sub 20 de Alemania 2010 y Japón 2012.Flamante subcampeona con la Sub 17, reconocida con la Bota de Oro en el Mundial de Uruguay por los 5 goles que anotó. Sorprendió al dejar las filas de Tigres después de la Final de Liga, para presentarse como el refuerzo de lujo del Atlas, donde la goleadora ya se dejó sentir en los partidos amistosos.Alison está llamada a ser una de las mejores romperredes de México y en unos años más, seguramente buscará militar en alguna Liga de Europa, ya que en el pasado Mundial estuvo en el ojo de varios visores, que fueron testigos de la contundencia y rapidez de esta destacada delantera.Dejó los colores rojinegros para fichar con las Chivas. La defensa también tuvo participación en el Mundial Sub-20, donde fue dirigida por Christopher Cuéllar.Samara nació en Guadalajara y ahora buscará reforzar la zaga del Rebaño Sagrado a petición del nuevo timonel de las rojiblancas, Luis Manuel Díaz. Se desempeña como zaguera izquierda y aunque hace unos días hubo polémica por las sanciones económicas que se impusieron a algunas jugadoras del chiverío, la exintegrante del Atlas afirmó que está feliz con este nuevo reto, donde espera crecer a nivel personal y profesional.

