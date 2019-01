'Lainez es el mayor talento de México'

Ciudad de México—El exentrenador del Tri, Juan Carlos Osorio, alabó al juvenil del América Diego Lainez, a quien considera el mayor talento que tiene actualmente México.“Creo que Diego encaja perfecto en Amsterdam, él es actualmente el mayor talento de México”, indicó al diario holandés De Telegraaf.Lainez, recién campeón del Apertura 2018 con las Águilas, es pretendido por el Ajax, equipo que según reportes ofreció 11 millones para fichar a la joya de los azulcremas.Osorio, quien en su etapa en el Tri no llamó al juvenil a la mayor, también indicó que Lainez es un jugador inteligente.“Diego es inteligente, muy habilidoso, un verdadero zurdo, rápido con el balón en los pies y muy fuerte en el uno a uno”, comentó el colombiano que dirigió a México en el pasado Mundial de Rusia 2018 y es actualmente estratega de Paraguay.“Su mejor posición es por derecha o izquierda, pero también puede jugar atrás de los delanteros. Diego tiene la velocidad de Finidi George y Marc Overmars, pero es un verdadero jugador que hace diferencia. Tiene el talento para triunfar en el Ajax y el pasado ha probado que los latinos pueden agregarle valor a la liga. Es un gran trampolín para liga más grandes”.Se espera que pronto se anuncie si el América aceptó o no la oferta del Ajax.El volante americanista Diego Lainez afirmó que avanzan las negociaciones para que emigre al futbol europeo.El Ajax está cerca de amarrar al futbolista, por el que ofrece 11 millones de euros por el 80 por ciento de su pase.“El futbol de Holanda es uno que me conviene mucho. Todo va por buen camino”, dijo Lainez a ESPN, tras la práctica del América.Parece cuestión de horas para que Lainez, de 18 años, emigre a Europa. El propio Miguel Herrera ha admitido su deseo de que el futbolista se quede en el club, pero entiende que será difícil retenerlo.El conjunto holandés extendió su oferta inicial de 7 millones de euros a 11, dejándole al América la posibilidad de tener una ganancia en caso de una futura transferencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.