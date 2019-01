Paga Chelsea millonada por Pulisic

Ciudad de México— El estadounidense Christian Pulisic fue comprado por el Chelsea en 64 millones de euros, lo que lo convierte en el jugador más caro de la historia de cualquiera de los países de la Concacaf.Ni Hirving Lozano ni Raúl Jiménez ni Javier Hernández ni Nery Castillo... El futbolista que rompió el mercado juega para Estados Unidos.El Chelsea no sólo pagó 64 millones de euros al Borussia Dortmund por el futbolista, sino que accedió a prestarlo al cuadro alemán por el resto de esta temporada y sin retribución.El “Chucky” Lozano pasó del Pachuca al PSV Eindhoven en alrededor de 24 millones de euros, de los cuales el cuadro holandés pagó el 80 por ciento.Raúl Jiménez se convirtió en la compra más cara en la historia del Benfica, club que desembolsó por él 22 millones de euros. El diario portugués A Bola reportó que las Águilas recibirían 38 millones de euros por parte del Wolverhampton, que ya estaría convencido de adquirir al delantero.El “Chicharito” fue vendido del Bayer Leverkusen al West Ham por 14 millones 500 mil euros.En 2007, Nery Castillo pasó del Olympiacos al cuadro ucraniano Shakhtar Donetsk por alrededor de 15 millones de euros.En marzo de 2015, el Porto blindó a Héctor Herrera con una cláusula de rescisión de 45 millones de dólares, pero tras no prosperar alguna negociación (en particular con el Napoli) el futbolista se irá libre al terminar el verano.El Ajax ofrece 11 millones de euros por el 80 por ciento del pase americanista Diego Lainez, en espera de que le resulte el negocio.A sus 20 años, el extremo Christian Pulisic superó también la cifra histórica de 20 millones de euros que en mayo de 2017 pagó el Wolfsburgo por el también estadounidense John Brooks.

