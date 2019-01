Molestan a Tomlin los desplantes de Antonio Brown

Pittsburgh— Mike Tomlin no quiere decir que Antonio Brown dejó a los Acereros de Pittsburgh a su suerte.Pero el entrenador principal de muchos años tampoco descarta esa posibilidad.El receptor estrella les aplicó a todos la ley del hielo en los días previos al final de temporada regular del equipo contra Cincinnati el pasado domingo, en esencia abandonando al club en lo que Tomlin describe como su “hora más oscura”.Aunque Brown sí hizo un cameo en la lateral —vistiendo un abrigo de piel —mientras los Acereros vencían a los Bengalíes, pero luego desapareció antes de la jugada final y no volvió a dar la cara hasta el lunes para dar algunas últimas entrevistas y para limpiar su casillero.Tomlin dijo que Brown arribó a la práctica el pasado miércoles reportando que sentía algo de molestia en la parte inferior de su cuerpo. El equipo le dio a Brown el día libre, al igual que el jueves. El viernes, Tomlin envió a Brown a casa para que descansara y sugirió que se sometiera a una tomografía en la rodilla lesionada.Tomlin no supo nada más de Brown hasta el sábado, luego que recibió noticias. Cuando Drew Rosenhaus, el agente de Brown, se contactó el domingo por la mañana para decirle a Tomlin que Brown estaba disponible para jugar, Tomlin “marcó su raya” y dijo que Brown podía servir mejor a los Acereros echando porras desde la lateral.Luego que Tomlin objetara cuando se le preguntó durante su conferencia de prensa de final de temporada el miércoles si Brown había “renunciado”, el entrenador principal con una larga carrera ofreció una escueta defensa del seleccionado al Pro Bowl, cuya histórica producción se ha tornado cada vez más conflictiva y contraria a su errático comportamiento fuera del campo.“Lo que pasó al final de cuentas fue que íbamos a jugar un partido muy importante y él no hizo un muy buen trabajo en comunicarnos que estaba disponible en las horas previas a dicho partido”, dijo Tomlin.“Así que necesitamos tomar decisiones pertinentes para poder jugar en ese partido. Es por eso que he sido muy claro en describir lo que sucedió, el nivel de comunicación, cosas de esa naturaleza”.

