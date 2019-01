Pinta como favorito

Ciudad de México—Tras caer en la final de la temporada pasada, Cruz Azul no perdió tiempo en lamentos y gracias a sólidos fichajes en el descanso invernal parte como favorito para alzarse con el título del torneo Clausura 2019, que arranca el fin de semana.La Máquina fue el mejor equipo en la temporada regular del Apertura, pero cayó en la final ante el América para sumar un sexto revés en finales desde el torneo Invierno 97, cuando conquistó el octavo título de su historia.Luego de un nuevo fracaso, los dirigentes no dieron golpes de timón y en lugar de eso apostaron por la continuidad de la mayor parte de la plantilla y la renovaron con la llegada del uruguayo Jonathan Rodríguez, el peruano Yoshimar Yotún y del mexicano Orbelín Pineda.“Estamos dolidos, pero no estamos derrotados, al contrario, estamos más fuertes, aquí en este club ganas o aprendes, entonces hay que seguir con esa convicción”, dijo el entrenador portugués Pedro Caixinha. “Vamos a seguir trabajando fuerte en la cancha, no vamos a dejar de perseguir nuestro reto que es la gloria y que es ganar la novena. Todos tenemos la certeza que este club va a ganar y estamos trabajando en esa dirección”.Rodríguez fue un productivo volante con Santos en la liga local, donde marcó nueve goles la temporada pasada, mientras que Yotún fue seleccionado de su país en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y arriba procedente de Orlando City en la MLS. Pineda colaboró en el título de liga del Guadalajara la temporada pasada y ha sido seleccionado mexicano, pero viene de un torneo en el que perdió protagonismo con Chivas.Para poder romper la sequía de títulos, Cruz Azul deberá imponerse a otros equipos que lucen fuertes, incluyendo al campeón América, que regresa con el plantel intacto a defender vsu corona.Las Águilas se verán fortalecidas con el regreso del francés Jeremy Menez, quien se perdió la temporada pasada por una lesión en la rodilla y esperan retener al volante Diego Lainez, quien tiene una oferta del Ajax holandés.Otro equipo que le apostó a la continuidad es Pumas, que la temporada pasada quedó eliminado a manos del América en las semifinales.La dirigencia de los universitarios hizo oídos sordos a los reclamos de un sector de su afición que pedía la salida del entrenador David Patiño y regresan a este torneo con la misma base de jugadores y confiando en el talento que pueda emerger de sus fuerzas inferiores.“Fue un buen 2018, clasificamos en ambos torneos a la liguilla, aunque evidentemente hay cosas por hacer, que es ganar títulos y vencer al América, es una cuenta pendiente que tenemos”, dijo Patiño. “Somos congruentes con la historia de Pumas, confío plenamente en los muchachos que van a subir, en los que están, que el torneo anterior lo hicieron muy bien, y estoy seguro de que así nos vamos a mantener”.De los cuatro equipos más populares del país el que llega al torneo con una deuda más grande es Chivas, que se ha ausentado de las últimas tres liguillas y viene de conseguir la peor participación de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes donde quedó en el último lugar.El Guadalajara se reforzó con los fichajes del zaguero Hiram Mier, de los volantes Dieter Villalpando y Jesús Molina, además del delantero Alexis Vega para tratar de romper esa racha y regresar al protagonismo perdido.“Analizamos a cada uno de los jugadores y no tenemos ninguna duda que vienen a aportar al proyecto que tenemos”, dijo el entrenador José Cardozo. “Estamos muy contento e ilusionados con estos jugadores. Este equipo será protagonista el próximo torneo”.El torneo Clausura mexicano arranca mañana.

