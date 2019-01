De alto impacto

En la temporada 1999-2000 había sólo dos jugadores extranjeros que promediaban 15 puntos por partido en la NBA: Dirk Nowitzki y Tim Duncan.Actualmente hay 24 integrantes de esa lista, la mayor cifra en la historia de la liga por mucho.El impacto de los extranjeros en la NBA no ha hecho sino aumentar, con un efecto transformador que probablemente no se observaba desde la fusión de la ABA.Uno de los candidatos al Jugador Más Valioso de la campaña es Giannis Antetokounmpo. El griego de ascendencia nigeriana ha guiado a Milwaukee a ostentar la mejor foja de la NBA hasta antes de los encuentros de anoche.Luka Doncic, de Dallas, luce como favorito para ser el primer esloveno que reciba el premio al Novato del Año. El camerunés Joel Embiid podría ser el pívot más dominante en la liga, y sigue mejorando con Filadelfia.Los extranjeros no son ya actores de reparto que cubren huecos en la nómina.Hay jugadores emblemáticos de las franquicias. Al menos un tercio de los equipos de la NBA tienen a un jugador nacido en el extranjero que podría considerarse el mejor de sus filas, o al menos el más importante.“Ha sido divertido atestiguar esto durante las últimas dos décadas, ver dónde estaban los jugadores internacionales y dónde están ahora”, comentó Nowitzki, el alemán que se convirtió en la mayor estrella en la historia de los Mavericks de Dallas. “Pienso que este deporte ha crecido globalmente, en China, Australia, África, Europa, Sudamérica. Creo que tenemos a 150 jugadores internacionales en la liga o más. Ha sido divertido ver eso”.Tan sólo hay que echar un vistazo a las estadísticas del martes para percatarse del impacto.— Hubo seis jugadores con 12 rebotes o más, cinco de ellos nacidos fuera de Estados Unidos.— Seis entregaron siete asistencias o más, todos extranjeros.— Se registraron cuatro jugadores con tres tapas o más, ninguno estadounidense.Nikola Jokic totalizó 19 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias por los Nuggets, y ni siquiera dio su mejor partido de la temporada. El serbio ilustra la forma en que este deporte se practica actualmente. Mide siete pies (2.13 metros), es grande, rápido y talentoso; va a ser un problema para los rivales durante mucho tiempo, y constituye la razón principal por la que Denver comenzó el miércoles en la cima de la Conferencia del Oeste.La NBA ha utilizado un formato de estadounidenses contra extranjeros en el partido de novatos que antecede al Juego de Estrellas desde 2014. Quizás ha llegado el momento de hacer algo similar con los astros más veteranos.Tan sólo hay que imaginar esta posibilidad: Antetokounmpo, Doncic, Embiid, Jokic y el australiano Ben Simmons podrían ser los titulares. El francés Rudy Gobert, el suizo Clint Capela y el montenegrino Nikola Vucevic podrían ser seleccionados como suplentes en la posición de pívot.También en el banco podrían aparecer como bases o aleros el español Ricky Rubio, el italiano Danilo Gallinari, el bahameño Buddy Hield y el bosnio Bojan Bogdanovic.Podrían quedar excluidos jugadores de la talla del canadiense Jamal Murray, el lituano Jonas Valanciunas y el serbio Boban Marjanovic.Y eso que este escenario colocaría dentro del equipo estadounidense a Kyrie Irving, quien nació en Australia.Es probable todavía que el plantel estadounidense gane, con jugadores como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Kawhi Leonard y Anthony Davis. Pero tal vez la NBA intente este formato tarde o temprano.“Tenemos a muchos chicos que vienen de todas partes. Todos en el mundo saben que si trabajan duro pueden llegar a la NBA”, comentó Tony Parker, quien juega actualmente con Charlotte y nació en Bélgica, aunque tiene la nacionalidad francesa.

