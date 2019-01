Ciudad de México— A unos días de cumplir 40 años de edad, Drew Brees no muestra signos de deterioro.El pasador veterano de los Santos de Nueva Orleans finalizó la temporada regular con un porcentaje de 74.4 en efectividad de pases completos.Se quedó a décimas de convertirse en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL en completar el 75 por ciento de sus pases en una temporada total.Aunque en el último partido de la campaña regular su entrenador decidió no exponerlo y no vio acción porque su equipo ya estaba clasificado y sin riesgo de perder su posición.Con ese porcentaje de eficiencia, Brees rompió el récord de índice de finalización del 72.0 por ciento que él mismo estableció en la temporada pasada.Cabe destacar que Brees ha completado más del 70 por ciento de sus pases en cinco temporadas.La tasa general de finalización de la NFL subió casi tres puntos este año, con mariscales de campo como Kirk Cousins (70.1), Carson Wentz (69.6) y Marcus Mariota (68.9) que sellaron cifras que habrían sido impresionantes hace una década.Para Brees, la edición 2018-19 está resultando fantástica, luego de que en septiembre pasó a ser el mariscal de campo con más pases completos en la historia de la Liga.Superó la marca que ostentaba Brett Favre cuando llegío a 6 mil 301 durante el segundo cuarto del juego en Atlanta el completar un envío de 17 yardas con Michael Thomas. La cifra la dejó en 6 mil 586 yardas.Luego al siguiente mes, rebasó a Peyton Manning, quien había llegado a acumular 71 mil 940 yardas de por vida. La nueva estadística impuesta por Brees es de 74 mil 437 yardas totales.Ahora, le faltarÌa coronar su enorme carrera con otro anillo de Súper TazÛn (ganó uno en 2010). Actualmente espera a su rival para la contienda divisional (enero 13) el cual saldrá de la tercia de aspirantes: Dallas, Seattle y Filadelfia, según combinaciones de resultados.

