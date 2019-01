Logra United cuarta victoria consecutiva

Manchester, Inglaterra— Manchester United no había anotado luego de 60 minutos en su visita a Newcastle el miércoles. Así, Ole Gunnar Solskjaer enfrentaba el primer desafío real de su interinato al frente del club más grande de Inglaterra.Su respuesta demostró que como técnico del United podría tener el mismo toque mágico que tuvo como jugador.Solskjaer envió a la cancha a Romelu Lukaku como parte de una doble sustitución a los 63 minutos y, 38 segundos después, el goleador anotó para encaminar al United a una victoria por 2-0 en St. James' Park.Ahora son cuatro triunfos consecutivos los que ha conseguido Solskjaer desde que reemplazó a José Mourinho el mes anterior. Entre los entrenadores previos del United, sólo el legendario Matt Busby consiguió esa hazaña en sus primeros cuatro partidos, con 14 goles anotados.“Es totalmente distinto con el nuevo entrenador”, valoró el belga Lukaku. “Todos estamos aprendiendo de él. Hasta ahora vamos muy bien”Aún mejor para el United, el cuarto lugar, Chelsea, apenas pudo empatar 0-0 ante Southampton en Stamford Bridge para dejar sólo seis puntos de diferencia entre ambos equipos en la carrera por finalizar entre los cuatro mejores y clasificarse a la Champions league.El United se colocó también a cinco unidades del quinto clasificado, Arsenal. Los Red Devils han revivido indudablemente de la mano de su exgoleador.También parece que Solskjaer está sacando lo mejor del joven delantero Marcus Rashford, quien añadió el segundo gol contra Newcastle a los 80 minutos para sumar tres dianas en cuatro cotejos con el nuevo entrenador.Rashford ejecutó también un tiro libre que no pudo controlar el arquero Martin Dubravka, Lukaku aprovechó el rebote para marcar.“Marcus Rashford tiene el disparo de Cristiano (Ronaldo, el astro portugués), puede lograr combas hacia cualquier lado”, afirmó Solskjaer. “Pero me gustó su gol de hoy. Estuvo sereno y simplemente empujó la pelota. Bien hecho”.En otros partidos, Watford y Bournemouth anotaron seis goles en un lapso de 26 minutos en la primera mitad para empatar 3-3. West Ham y Brighton intercambiaron cuatro anotaciones en 12 minutos durante la segunda mitad y concluyeron igualados 2-2.Huddersfield desperdició una ventaja para perder 2-1 frente al Burnley y permanecer en el último lugar por cuatro puntos, y Crystal Palace venció 2-0 a domicilio al Wolverhampton Wanderers.

