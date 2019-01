Presentan uniforme y refuerzos celestes

Ciudad de México— La Máquina del Cruz Azul presentó los nuevos uniformes que portará para el Clausura 2019, fabricados por Joma, marca española que vestirá a los celestes para los próximos dos años.El uniforme es similar al que utilizó la temporada anterior, sólo destacan algunos detalles como el tono azul, que es ligeramente más claro, y el cuello, que es un poco más alto, tiene vivos en color rojo y posee un botón. El short y las calcetas también son de color azul. El uniforme de visita es totalmente blanco.Durante la presentación, el entrenador de la Máquina, Pedro Caixinha, habló y dejó en claro cuál será el objetivo del equipo para el torneo que está por arrancar.Además, Caixinha aprovechó para revelar cuál será el precio que tendrán que pagar sus jugadores en caso de no mostrar la actitud necesaria.“Para nosotros será la gloria o nada, vamos por todo. Somos Cruz Azul y somos grandes. Tenemos una plantilla muy equilibrada, muy competitiva, y algo que ellos (jugadores) ya saben, es que el que no tenga la capacidad de ser competitivo y de defender estos colores de una manera muy intensa y agresiva dentro de la cancha, no puede estar en esta institución”, dijo el portugués.El director técnico también aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida a sus cuatro nuevos refuerzos y la adición de otros cuatro canteranos, incluido Santiago Giménez, hijo del “Chaco”.“Le voy a dar la bienvenida a los nuevos jugadores que llegan, los refuerzos. Tenemos una plantilla más equilibrada, más competitiva, gracias a la adición de estos jugadores. Hace mucho tiempo que en Cruz Azul tampoco teníamos gente de las fuerzas básicas y por esa razón es muy importante tener a cuatro jugadores de nuestras fuerzas básicas. Esa unidad e identidad”, sentenció el portugués.

