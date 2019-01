De nuevo las Águilas no son favoritas en playoffs

Filadelfia— Las Águilas se encuentran en una situación conocida para ellos pero inusitada para los campeones del último Super Bowl. Por segundo año consecutivo, no se les considera favoritos para coronarse.Y esta vez, su camino hacia la coronación luce mucho más complicado.Filadelfia (9-7) trata de ser apenas el tercer equipo de la historia que se corone pese a llegar a la postemporada como sexto preclasificado. Antes lo lograron los Acereros de Pittsburgh en 2005 y los Empacadores de Green Bay en 2010.Las Águilas comienzan su nueva aventura de playoffs el domingo, ante los Osos de Chicago (12-4).El año pasado, Filadelfia se dio el lujo de descansar en la primera ronda de la postemporada y fue local en dos partidos. Sin embargo, pocos esperaban que el equipo llegara muy lejos con el quarterback sustituto Nick Foles.Nunca antes un equipo que arribaba como primer preclasificado no había sido favorito en su duelo de primera fase de los playoffs. Pero las Águilas superaron por 15-10 a los Halcones de Atlanta.Después de aquel encuentro, Lane Johnson y Chris Long se pusieron máscaras de perros, para hacer un juego con la palabra inglesa “underdog”, que se usa para describir a quien no es favorito. El gesto se propagó por toda la ciudad a medida que Filadelfia siguió avanzando.Los pronósticos consideraban favoritos a los Vikingos de Minnesota por tres puntos en la final de la Conferencia Nacional, pero las Águilas se impusieron por una paliza de 38-7.En el Super Bowl frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los cálculos apuntaban a una desventaja de cuatro puntos y medio para las Águilas, que sin embargo ganaron por 41-33. Y Foles terminó nombrado como el Jugador Más Valioso del gran partido.Para tres de los cuatro partidos de comodines que se realizarán el fin de semana, la diferencia combinada entre los rivales de acuerdo con los pronósticos es de cinco puntos y medio. El duelo restante es el de Águilas-Osos, donde esa diferencia es de seis puntos en contra de Filadelfia.“No ser favorito y volver a esto significa que tuvimos que pasar por muchas cosas como equipo, porque no comenzamos bien este año. En realidad, fue lo contrario”, dijo Foles el miércoles. “Luego, los problemas crecieron. Tuvimos que pelear para conseguir esto, pero ello nos ha unido. Eso es lo que ocurrió con todos estos altibajos. Nuestra mentalidad se ha fortalecido”.Foles siguió comandando la ofensiva al comienzo de la campaña, dado que Carson Wentz no se había recuperado de la cirugía de rodilla que lo dejó fuera de combate en diciembre de 2017. Las Águilas tenían una foja de 1-1 en la semana 3, cuando Wentz volvió, pero el quarterback lució inconsistente durante buena parte de la campaña.Tras una derrota por 29-23 en tiempo extra ante Dallas en la semana 14, Filadelfia quedó en una foja de 6-7 y con pocas esperanzas de clasificarse. Luego, Wentz quedo marginado de nuevo, ahora por un problema de espalda.Foles dio otra vez el paso al frente y guio a Filadelfia a un triunfo sorpresivo por 30-23 sobre los Carneros de Los Ángeles el 16 de diciembre. El mariscal de campo impuso un récord de la franquicia con 471 yardas por pase en un triunfo por 32-30 sobre Houston durante el partido siguiente, y las Águilas aseguraron el boleto a postemporada con una paliza de 24-0 sobre Washington, combinada con una victoria de Chicago en Minnesota.Y en vez de máscaras de perro, los jugadores defensivos han usado ahora pasamontañas. Comenzaron a hacerlo en Dallas, como un desafío. Se cubrirían el rostro cada vez que obligaran a que el rival regalara un balón. Lo habían conseguido nueve veces en los primeros 12 partidos e igualaron el número después de recurrir a esta técnica de motivación.“Lo de los pasamontañas es más una diversión para los chicos”, dijo el coordinador defensivo Jim Schwartz. “Cualquier cosa que pueda promover la camaradería y sentimientos así es buena”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.