Quiere 'volar' alto

Surgido del equipo Soles de Ciudad Juárez, José Ángel López vivió un 2018 de ensueño, marcado por su debut con el primer equipo del Club América, por lo que este año que recién inicia espera mantener el nivel y ser de nueva cuenta considerado por el entrenador Miguel Herrera, para estar con el conjunto campeón del máximo circuito del futbol mexicano.“Pinta para ser un gran año, trataré de aprovechar las oportunidades que me den para poder ganarme un lugar en el primer equipo y seguir teniendo participación con ellos”, mencionó el jugador de 19 años de edad.El futbolista originario de Coatzacoalcos, Veracruz, que hizo de Ciudad Juárez su lugar de residencia junto a su familia desde hace algunos años, tuvo un 2018 de grandes metas cumplidas, por lo que la expectativa para este nuevo ciclo está un nivel más arriba.“Fue un grandísimo año; debuté con gol en la Sub 20 y a los tres meses de llegar hice mi presentación con el primer equipo. Después clasificamos a Liguilla, donde pude anotar también, aunque no logramos el objetivo de ser campeones”, manifestó José Ángel.Poco antes de que concluyera el año, el joven futbolista tuvo otra participación con el primer equipo de Coapa, en el partido de pretemporada en contra del Santos de Torreón, en Houston, Texas.“Cerré con broche de oro el 2018, con un partido en Estados Unidos con el primer equipo; fue el pasado 29 de diciembre, en el duelo en el que el América empató a un gol con Santos”, dijo.“Fue una gran experiencia poder estar con el equipo campeón del futbol mexicano”, añadió López.Como parte de las Fuerzas Básicas del Club América, que milita en la Liga MX Sub 20, el jugador que se desempeña como delantero, anotó en tres ocasiones.“Viene un torneo difícil, ya que el nivel es muy alto, pero también con muchas ilusiones de obtener el título y competir por el campeonato de goleo individual. Gracias a Dios ya comenzamos a entrenar desde el 16 de diciembre y estamos listos para iniciar el camino hacia esa meta”, señaló el exjugador de Soles.En la jornada tres se hizo presente en el marcador en el duelo en contra de Pachuca (América ganó 2-1); también perforó las redes en la fecha nueve ante Morelia (3-3) y fue el autor del único gol con el que las Águilas derrotaron a las Chivas, en la jornada 11.En la fase final, José Ángel pudo anotar en una ocasión ante el Atlas, en cuartos de final, pero la igualada en el global (4-4) y el criterio de desempate a favor de los Rojinegros, el conjunto del América no pudo avanzar.El juvenil americanista fue considerado la revelación de la categoría Sub-20, en el Apertura 2018.

