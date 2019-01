Apabulla Orlando a Chicago

Chicago— Nikola Vucevic consiguió 22 puntos y 12 rebotes antes de darse el lujo de descansar durante todo el cuarto periodo del encuentro que el Magic de Orlando ganó ayer por paliza de 112-84 a los Bulls de Chicago.Aaron Gordon añadió 18 tantos y logró la mejor cifra de su vida, con nueve asistencias. Terrence Ross aportó 15 unidades como reservista, en tanto que Evan Fournier contabilizó 13 puntos y siete asistencias por Orlando, que ha ganado tres de cuatro compromisos.El Magic atinó el 58% de sus disparos de campo.Zach LaVine finalizó con 16 puntos, mientras que Lauri Markkanen y Kris Dunn sumaron 14 tantos cada uno por Chicago, que ha perdido dos duelos en fila luego de ganar tres de cuatro.Fue el tercer enfrentamiento entre estos equipos desde el 13 de diciembre. El Magic ha ganado dos, incluido uno por 97-91 en la Ciudad de México.Chicago limitó a Orlando a 80 puntos el 21 de diciembre, para imponerse por 10 unidades de diferencia en el United Center. Fue el segundo menor número de tantos del Magic en la temporada, pero la situación fue muy distinta el miércoles.Nets 126, Pelicans 121Nueva York— D'Angelo Russell totalizó 22 puntos y 13 asistencias, y los Nets de Brooklyn construyeron una ventaja suficiente con 73 tantos en la primera mitad para soportar el tremendo regreso de Anthony Davis a la alineación y derrotar ayer 126-121 a los Pelicans de Nueva Orleáns.Davis finalizó con 34 unidades y la máxima cantidad de rebotes en su carrera con 26 luego de un partido de ausencia, pero ello no fue suficiente para luchar en la primera mitad, cuando los Nets abrieron una distancia de 24 puntos.Joe Harris añadió 21 unidades para los Nets, que habían anotado 105 puntos luego de tres cuartos, y luego contaron con canastas consecutivas de Harris cuando Nueva Orleáns recortó la desventaja a siete unidades con menos de cinco minutos por jugar.Los Nets metieron nueve de sus primeros 15 intentos de triple durante su primera mitad con mayor puntuación como locales desde que consiguieron 75 puntos contra Golden State, el 19 de febrero de 2002. Siete de sus jugadores marcaron en doble dígito, incluidos DeMarre Carroll (19) y Spencer Dinwiddie (18), quienes encabezaron sólidas actuaciones de los suplentes.Elfrid Payton anotó 25 puntos para Nueva Orleáns en su segundo encuentro tras más de un mes de inactividad por un dedo roto. Julius Randle sumó 21 puntos y Jrue Holiday 20, pero los Pelicans no tuvieron casi aportación alguna de su banca.Wizards 114, Hawks 98Washington— Bradley Beal anotó 24 puntos, Jeff Green añadió 22 y los Wizards de Washington derrotaron ayer 114-98 a los Hawks de Atlanta.Thomas Bryant colaboró con 16 unidades, además de interceptar 15 rebotes, la mayor cifra en su carrera. Tomas Satoransky añadió 14 puntos y logró también un récord personal, con 11 balones capturados frente a los tableros, por Washington, que mejoró a una foja de 15-23.Los Wizards hilvanaron triunfos consecutivos, algo que no habían conseguido desde que ganaron tres duelos en fila, del 1 al 5 de diciembre.Alex Len lideró a los Hawks, al conseguir 24 puntos, su mayor número en la campaña, y apoderarse de 11 rebotes. John Collins sumó 21 tantos.Los Wizards tomaron la ventaja a la mitad del primer periodo. Los Hawks se acercaron varias veces en la segunda mitad, antes de empatar a 94, con un enceste de Len, cuando restaban 6:44 minutos.Mavericks 122, Hornets 84Charlotte, Carolina del Norte— Luka Doncic y Dennis Smith Jr. encabezaron una descarga tempranera de disparos a larga distancia y los Mavericks de Dallas vencieron ayer 122-84 a los Hornets de Charlotte para poner fin a una racha de nueve derrotas seguidas como visitantes.Doncic y Smith aportaron 18 puntos cada uno, y Harrison Barnes añadió 17. Los Mavericks metieron 10 triples en el primer cuarto –tres de Doncic y dos de Smith –y finalizaron con 18 en total.Dallas ganó su primer compromiso en gira desde el 28 de noviembre. Llegó al partido con la peor marca como visitante de la NBA, de 2-16, comparada con su récord en casa de 15-3.Los Mavs ganaban por 42-26 tras el primer cuarto, y Charlotte no se acercó a menos de 18 unidades el resto del encuentro. Dallas llegó a tener una ventaja de hasta 20 puntos durante los últimos 26 minutos y medio.Dwight Powell marcó 15 unidades, Wesley Matthews tuvo 11 y DeAndre Jordan aportó ocho y 13 rebotes. El esloveno Doncic agregó 10 rebotes y Smith repartió siete asistencias.

