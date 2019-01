Quiere Longoria un gran 2019

Monterrey, Nuevo León— Tras un 2018 que calificó de exitoso, pero también de enseñanza en la derrota, al no poder lograr el tetracampeonato mundial, Paola Longoria tiene bien definidas sus metas para este 2019.La raquetbolista quiere refrendar en Lima, Perú, sus tres medallas de oro logradas en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 para llegar y rebasar los 100 títulos de singles en el Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT).En 2018, Paola logró tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla; sin embargo, no pudo lograr el tetracampeonato de singles en el Mundial de San José, Costa Rica, y en dobles no participó, pues en esa modalidad no pudo ganar el boleto para el evento.“Fue un año en lo personal muy exitoso, los objetivos por ahí que me había planeado gracias a Dios se dieron, quizá el Mundial me ayudó también para recapacitar y creo que, a final de cuentas, una derrota no toda es mala”, expresó Longoria.“No me puedo quejar, se consiguieron casi todos los objetivos; antes sí me criticaba muy fuerte a mí misma por una derrota, pero creo que lo he sabido de alguna u otra manera manejar. No es de que me acostumbre, porque al final no me gusta porque siempre he sido muy competitiva y siempre busco ganar”.Para 2019 Paola llega con 94 títulos ganados en el LPRT y buscará acercarse aún más al centenar en el torneo Sweet Caroline Open.“El año 2019 lo iniciamos el 25 de enero con otro torneo Grand Slam. Y justamente en este 2019 busco llegar a los 100 títulos en la Liga del tour”, dijo Paola.“También es el buscar mi boleto para Juegos Panamericanos en febrero con el Campeonato Nacional y, ya calificada, esperemos, si Dios quiere, soñar con refrendar esas medallas en Perú. Es uno de los grandes objetivos, para lo cual nos vamos a preparar”.