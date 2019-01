Quiere ir directo

Efraín Contreras, pitcher derecho, prospecto juarense de los Padres de San Diego no conoce medias tintas y después de una breve estancia en Clase A Corta en el 2018, se visualiza este año nuevo en Doble A, en Amarillo, Texas, donde juegan los Sod Poodles.De ahí pretende dar el salto directo y sin escalas a Grandes Ligas, sin la necesidad de pasar por los Chihuahuas de El Paso, sucursal AAA de los frailes.“En el 2019 yo me veo terminando la –Clase A- Fuerte –o Avanzada–, si no en Doble A primero Dios. De Doble A quiero el brinco a Grandes Ligas”, enfatizó el lanzador de 19 años y 1.83 metros.Contreras, quien finalizó el año pasado en Clase A Corta, en Pasco, Washington, donde lanzó seis entradas, ponchó a siete bateadores y su efectividad fue de 0.00, apuntó que le gustaría y a la vez no, pasar por AAA, antes de llegar a la ‘Gran Carpa’.“No es pérdida de tiempo, sino que simplemente yo quiero que de AA cruzar a Grandes Ligas porque AAA, es lo mismo que AA. Lo único que son más juegos y ahí te van checando los ‘jefes’, cuántos juegos para que ya vayas directo a Grandes Ligas”, mencionó.Para llegar al ‘Gran Show’ se ha fijado un plazo de dos años como máximo, es decir a los 21 de edad.A su paso por las sucursales de los Padres, en República Dominicana, Arizona y Washington, en el 2018, el serpentinero juarense tuvo números de dos victorias, tres derrotas y 2.11 en carreras limpias admitidas, en 16 salidas.Aunque señaló que hay muchos compañeros en sucursales que tiran más duro que él, en el reporte los coaches destacan su control a la hora de lanzar.“Lo más esencial creo es mi control y mi agresividad con los bateadores”, apuntó.Contreras ya alcanzó las 95 millas de velocidad en sus pitcheos y, en su repertorio aparecen como principales recursos la recta, curva, slider, cambio y sinker.Después que el ocho de julio del 2017 estampó su firma con los Padres de San Diego, Efraín empezó a trabajar en su físico.“Este año –2018– y desde que firmé con San Diego cambié mi cuerpo. Fue lo primordial, lo primero que me pidieron, rebajar un poquito nada más y estar en buenas condiciones para un pitcher. Creo que lo logré y trabajar duro día con día para que se cumpla el objetivo lo más rápido que se pueda”, mencionó.Para mantenerse en forma y a tono, da el extra en cada uno de los entrenamientos.“Correr, trabajo extra. Terminas tu gimnasio y hacer más gimnasio. Abdomen, terminas tu abdomen que te ponen los coaches, hacer más abdomen. Correr más tiempo, si te ponen una hora, correr una hora 20 (minutos), una hora y media, todo se puede en esta vida”, expuso.Efraín viajará este domingo seis a Phoenix, Arizona, donde entrenará hasta el 25 del mes en curso.Ahí se preparará para tomar parte en el spring training, en marzo entrante, con el propósito de ir a Clase A Media, a Fort Wayne, Indiana.

