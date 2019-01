Reaparece Murray con una victoria

Brisbane, Australia— Andy Murray desconoce cuánto durará su más reciente regreso a las canchas, por lo que está determinado a sacarle el mayor provecho posible.El británico de 31 años regresó a las competencias por primera vez desde septiembre y se fue recuperando gradualmente, llevándose los últimos cuatro games en el triunfo del martes de 6-3, 6-4 sobre el australiano llegado de la clasificación James Duckworth, en el torneo de Brisbane.“Ha sido realmente difícil. Dieciocho meses, muchos altibajos. Fue complicado el mero hecho de volver a las canchas para competir de nuevo”, aseveró Murray, que cojeó notablemente al caminar entre points pero no mostró muchas señales de los problemas de cadena derecha que lo han venido aquejando. “Me siento feliz de regresar a competir nuevamente”.“Quiero tratar de disfrutar lo más que me sea posible”, indicó Murray, que ha conquistado este torneo en dos ocasiones, al público en una entrevista al final del encuentro. “No estoy seguro de cuánto tiempo más va a durar”.Murray, que ha alzado tres títulos de torneos major y ha resultado cinco veces subcampeón del Abierto de Australia, juega en Brisbane bajo la norma de ranking protegido luego de caer al lugar 240 en una temporada 2018 en la que terminó con marca de 7-5 después de una cirugía de cadera derecha en enero. Se ausentó las últimas cinco semanas de la temporada por una lesión de tobillo.El español Rafael Nadal, segunda raqueta del mundo, tiene programado su primer partido en competencias desde septiembre en un duelo de segunda ronda el jueves ante Jo-Wilfried Tsonga, que derrotó a Thanasi Kokkinakis 7-6 (6), 6-4.Nick Kyrgios superó 7-6 (5), 5-7, 7-6 (5) a Ryan Harrison, mientras que Denis Kudla ganó 7-6 (5), 6-7 (2), 6-4 a Taylor Fritz.La japonesa Naomi Osaka, campeona del U.S. Open, eliminó a la adolescente australiana Destanee Aiava 6-3, 6-2 y avanzó a los cuartos de final.En otros duelos de mujeres en la primera ronda, Johanna Konta despachó con un 6-4, 6-3 a la estadounidense Sloane Stephens, tercera preclasificada; Petra Kvitova superó a Danielle Collins 6-7 (6), 7-6 (6), 6-3; y Anastasija Sevastova venció 6-3, 6-3 a Daria Gavrilova.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.