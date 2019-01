No todo es tan malo

Denver— Cada año, mientras una docena de entrenadores de la NFL preparan a sus equipos para los playoffs, casi la misma cantidad de entrenadores son llamados a la oficina de su gerente general y se les informa que han sido despedidos por no haber sido uno de esos doce entrenadores que están preparando a sus equipos para los playoffs.Ocho entrenadores perdieron su trabajo en el 2018, incluyendo Mike McCarthy en Green Bay y Hue Jackson en Cleveland, mucho antes de las fiestas decembrinas.Una media docena más terminaron la temporada antes de ser despedidos, incluyendo Todd Bowles de los Jets y Dirk Koetter de los Bucaneros el domingo por la noche.El lunes, se les unieron Marvin Lewis en Cincinnati, Vance Joseph en Denver, Adam Gase en Miami y Steve Wilks en Arizona.El despido de Joseph, especialmente, tuvo una fuerte reacción en los solemnes vestidores de los Broncos, donde los jugadores, quienes habían luchado por él se dieron cuenta que no trabajaron lo suficiente por su querido entrenador en esos partidos tan reñidos en una temporada que terminaron con una marca de 6-10.Sin embargo, el apoyador Brandon Marshall dijo en voz alta los que ciertamente estaba en mente de muchos jugadores en Green Bay, Cleveland, Nueva York, Tampa, Cincinnati, Miami y Phoenix, también.“Sé cómo se sienten todos los demás. Yo he sido despedido un montón de veces. Uno de los días más tristes en la NFL es el día de los recortes para el roster de 53 jugadores. Eso es lo más duro. Pero ¿qué no los entrenadores reciben su salario completo de todas maneras? Así que ni modo. ¿Saben lo que digo? Si nosotros somos despedidos, deseo que se nos paguen nuestros malditos sueldos.“Así que es un mal día para él”, según agregó Marshall. “Pero él es un buen entrenador. Seguro conseguirá trabajo. Pero al menos recibirá el resto de su dinero”.En el caso de Joseph, son alrededor de 6 millones de dólares, algunos de los cuales compensarán por el salario que ganará con su próximo equipo.Los jugadores de la NFL se han quejado desde hace mucho tiempo que ellos pertenecen a la única liga profesional en Estados Unidos en la que los salarios no están garantizados en su totalidad, y es por eso que muchos estuvieron muy contentos de ver a Kirk Cousins firmar un contrato a tres años con los Vikingos de Minnesota la primavera pasada bajo el cual recibirá una paga de 84 millones de dólares sin importar lo que pase —como no haber llegado a los playoffs este año.En otras noticias de la semana 17, el coordinador defensivo de Pittsburgh Keith Butler aparentemente se estaba preparando para enfrentar a Tyler Eifert el domingo a pesar de que el ala cerrada de los Bengalíes ya llevaba tres meses en la reserva de los lesionados, y surgieron reportes de que la razón por la que el receptor abierto de los Acereros, Antonio Brown, se quedó en la banca en la victoria del equipo de 16 a 13 no tuvo nada que ver con una lesión en la rodilla, tal como se había reportado el día del partido.

