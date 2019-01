Le sienta bien ser Indita de la UACJ

A poco más de cuatro meses de su incorporación a las Inditas de la UACJ, Valeria Navarrete, movedora de balón, quien tiene un palmarés importante a nivel juvenil como seleccionada nacional, entre ellos una participación en un Campeonato Mundial, en Zaragoza, España, ha caído como anillo al dedo en la tribu universitaria a cargo de Silvia Gutiérrez.Mejor encestadora en la Copa Náuticos, en Mazatlán, Sinaloa en noviembre anterior, donde las basquetbolistas indígenas lograron el segundo puesto, Navarrete Gallegos se enfoca ahora junto con sus compañeras a encarar el proceso clasificatorio a la Universiada Nacional, el mes entrante con la etapa estatal.“La verdad me siento muy cómoda. Es un equipo con el que ya llevaba bastante tiempo trabajando, entonces, ahorita que llegué, –en agosto anterior– no se me hizo muy nuevo el asunto. Me siento muy acoplada con el equipo”, manifestó.Valeria, de 18 años y 1.65 metros, quien antes de terminar la preparatoria ya practicaba con el cuadro universitario, destacó el poderío de las Inditas de cara al estatal universitario a celebrarse del 21 al 24 de febrero, en Chihuahua.“Más que nada siento al equipo muy fuerte como para ganar el estatal y todo lo que viene”, señaló.Además de la calidad que el representativo de la UACJ reúne en sus jugadoras, la basquetbolista de primer año destacó la gran actitud y deseos de triunfo que hay en él.“La verdad le veo mucha actitud. Cosas que no había visto en las temporadas pasadas, que era mucha actitud, mucho corazón de querer ganar, y más que nada que traemos muy buenos postes, traemos muy buenas alas y muy buenas movedoras”, expuso.Valeria aseguró que la participación del equipo en la referida copa, en el puerto sinaloense, donde cayeron en la final ante las Lobas de Aguascalientes, 56 puntos a 53, en categoría Libre Femenil, les resultó muy útil.“Nos sirvió bastante porque nos enfrentamos contra un equipo profesional y nos sentimos muy superiores a ellas también, nada más que nos faltó un poco más de aire y todo eso. Obtuvimos el segundo lugar, pero yo creo que nos debimos haber traído el primero”, externó.Ganadora del primer lugar en el Torneo Navideño, el domingo anterior con Indias, Navarrete anticipó que los resultados para el representativo femenil de la UACJ, serán muy positivos este año.“Pienso que sí nos va a ir en esta temporada que viene, en todo lo que viene”, dijo.Optimista declaró que en este 2019 espera muy buenos lugares para las Inditas.

