Aunque los Jefes de Kansas City, los Santos de Nueva Orleans y los Carneros de Los Ángeles cautivaron a los fanáticos del futbol profesional con sus excéntricas arremetidas ofensivas, algo podría haber pasado desapercibido.Más equipos que no pudieron llegar a los playoffs del 2017 están en esta temporada que los que están repitiendo.Así es, siete de los 12 que calificaron no lo consiguieron el año pasado, algunos ni siquiera estuvieron cerca de lograrlo.Los Jefes, Santos, Carneros, Patriotas y las Águilas, los campeones defensores, están de regreso.Houston tuvo un récord inicial de 0-3 y Chicago fue del peor lugar al primero.¿Fue algo increíble? No precisamente, ya que en 15 de las últimas 16 temporadas eso es lo que ha ocurrido.Baltimore no llegó a la post-temporada en las tres últimas temporadas, sin embargo, logró ganar el Norte de la Conferencia Americana --- a expensas de Pittsburgh que siempre ha calificado, pero tuvo un desliz poco característico al perder cinco de sus últimos seis partidos.Indianapolis no había logrado avanzar desde el 2014, pero se hizo cargo de eso con una victoria por marcador de 33-17 en Tennessee.Seattle, que tenía el hábito de llegar al fondo de los playoffs y de ganar el campeonato del 2013, regresó como comodín de la Conferencia Nacional, después de un año de ausencia.Los Cargadores aseguraron un lugar y serán el quinto sembrado en la Conferencia Americana.Están de regreso por primera vez en cinco años.Dallas, que tiene un récord de 10-6 se apoderó de la corona del Este de la Conferencia Nacional.Al igual que Seattle, con marca de 10-6, los Vaqueros ocuparon el último lugar en los playoffs del 2016 y este sábado se enfrentarán en Dallas.El otro partido del sábado será un enfrentamiento en el Sur de la Conferencia Americana entre Indianapolis, que tiene una marca de 10-6 y Houston, con récord de 11-5.Las Águilas, que tienen un récord de 9-7, terminaron con una magnífica racha al final de la temporada detrás de Nick Foles.Ese relevo del mariscal que la temporada pasada se convirtió en el héroe del Supertazón, reemplazó nuevamente al lesionado Carson Wentz y logró hacer magia.Al igual que la defensa de Filadelfia en la paliza que le dio a Washington por marcador de 24-0, lo cual mantuvo a las Águilas dentro de la competencia.Cuando los Osos, que tienen un récord de 12-4, jugaron contra sus contrincantes habituales no teniendo nada qué ganar, vencieron a Minnesota, con marca de 8-7-1, su rival en el Norte de la Conferencia Nacional, las Águilas ganaron un viaje a Chicago, el próximo domingo para cerrar la ronda de los comodines.A los Cargadores, que tuvieron el segundo mejor récord de la Conferencia Americana, terminaron como comodines debido a que Kansas City logró el desempate y se apoderó del Oeste, le gustaría tener su último enfrentamiento contra Baltimore.La semana pasada, en horario estelar, perdieron en casa ante Baltimore cuando una victoria los hubiera puesto en la cima de su División.Ahora se enfrentarán a Baltimore este domingo y tendrán otra oportunidad para hundir a los Cuervos.

