Caen coordinadores de Detroit y Atlanta

Allen Park, Michigan— Los Leones de Detroit no renovarán el contrato del coordinador ofensivo Jim Bob Cooter, anunció el equipo ayer.La decisión se tomó dos días después de que los Lions finalizaran la campaña con marca de 6-10 en la primera temporada de Matt Patricia como entrenador en jefe. Cooter había permanecido en el cargo después de llegar al equipo con el coach Jim Caldwell, pero no tuvo buenos resultados en su primera campaña haciendo mancuerna con Patricia.Sólo dos equipos en la NFC anotaron menos puntos que los 324 de Detroit. El novato Kerryon Johnson le inyectó algo de vida al ataque terrestre de los Leones antes de sufrir una lesión en la rodilla en la semana 11. El quarterback Matthew Stafford retrocedió en su producción al no alcanzar las 4.000 yardas por pase desde la campaña de 2010.Detroit ganó su último juego de la temporada 31-0 sobre Green Bay, pero fue la única ocasión en sus últimos 10 encuentros del calendario en que superaron los 22 puntos.Limpia en AtlantaFlowery Branch, Georgia— Los Halcones de Atlanta no tardaron mucho en hacer cambios radicales después de su primera temporada con marca perdedora desde 2014.El coordinador ofensivo Steve Sarkasian, el coordinador defensivo Marquand Manuel y el coordinador de equipos especiales, Keith Armstrong fueron despedidos el lunes.El coach Dan Quinn anunció los movimientos y señaló que él se hará cargo de la defensiva.“Esos tres hombres son excelentes entrenadores y les tengo mucho respeto”, dijo Quinn en un comunicado difundido por el equipo. “Aunque son decisiones complicadas, sabemos que contamos con un grupo de jugadores que nos entusiasman mucho y para que nosotros podamos jugar apegándonos a nuestra identidad en las tres facetas, necesitábamos hacer algunos cambios”.El propietario del equipo Arthur Blank dijo recientemente que aún confía en Quinn y en el gerente general Thomas Dimitroff. Sin embargo, los cambios estaban previstos después de finalizar la temporada con récord de 7-9.Los cambios en la cúpula de las tres fases del equipo ocurrieron rápidamente, e incluso después de que los Halcones cerraron el calendario con tres victorias consecutivas.El sólido cierre de campaña no fue suficiente para que los coordinadores mantuvieran su empleo.Manuel llegó a Atlanta junto con Quinn procedentes de Seattle en 2015. Inicialmente llegó como entrenador de defensiva secundaria y fue ascendido a coordinador en 2017“Marquand es un entrenador talentoso y un excelente maestro con el que he trabajado por varios años”, dijo Quinn. “Creo que debería tener la oportunidad de llamar las jugadas defensivas, por lo que he decidido permitir que expire su contrato para que pueda explorar esas oportunidades”.Armstrong estuvo al frente de los equipos especiales desde 2008, la primera temporada de Mike Smith como entrenador. Sarkasian estaba en su segundo año.Quinn dijo Sarkasian “ha demostrado que es un buen entrenador y llama buenas jugadas”. Pero Quinn comentó que decidió que se necesitaba un nuevo liderazgo en la ofensiva.

