Dueña de tres coronas consecutivas en lanzamiento de martillo, Cindy Ruiz, atleta de las Liebres del ITCJ, tratará de extender el próximo año su reinado en la prueba que ha dominado en el Evento Nacional Deportivo Intertecnológicos.“Nos vamos a preparar para ir por cuarta ocasión por esa medalla de primer lugar en lanzamiento de martillo y, si se puede, también ir por medalla en lanzamiento de disco, ya que este año nos quedamos muy cerca de poder subir al pódium en disco, quedé en cuarto lugar”, manifestó.Fue en Celaya, Guanajuato, en el 2016 donde Cindy se adjudicó su primer título con 34.23 metros y puso fin a una sequía de tres años sin oros y de dos sin viajes al podio para el ITCJ, en el ‘Intertecs’.El año anterior en Querétaro refrendó su gallardete y en octubre pasado, en Oaxaca, Oaxaca, la atleta de 22 años y 1.69 metros, lanzó el martillo a una distancia de 36.88 metros –la mejor en los citados eventos– y se convirtió en tricampeona nacional.A pesar que en Oaxaca buscaba los 40 metros, a la hora de entrar en acción se percató que en el área de competencia no había jaula de martillo.Por ello, sus giros debían ser muy controlados para no soltar el martillo, se fuera a otro lado y provocara un accidente.“El sacarlo muy lento y controlado bajó demasiado mi marca, que, a pesar de eso, no fue impedimento para refrendar mi título”, manifestó.De las tres preseas doradas, Cindy señaló que la obtenida en Guanajuato la marcó debido a la dificultad que encontró en la justa, en la cual se adjudicó el título en su último intento.“Fue una competencia algo complicada. Estuve trabajando mucho durante la competencia para poder obtener ese primer lugar. Todo indicaba que me iba a quedar con el segundo lugar, pero como dice mi entrenador, sólo hace falta un lanzamiento para ganar y así ocurrió, con un lanzamiento obtuve el primer lugar y fue algo que me marcó mucho”, subrayó.Después de la obtención del oro en Celaya, en su mente no había otra meta más que ganar y ganar.“Cuando obtuve la primer medalla las palabras de mi entrenador Juan de Dios Vázquez fueron: ‘ya lograste la primera, ahora fórjate la meta de ganar la segunda, la tercera y la que venga’”, comentó.Con esa mentalidad compitió en Querétaro y en Oaxaca, donde repitió sus triunfos.A ellos se suman la misma cantidad de éxitos en las justas prenacionales efectuadas entre el 2016 y el 2018.

