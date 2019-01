Vence plazo para Rusia

El plazo para que Rusia entregara muestras y datos de su laboratorio antidopaje en Moscú expiró ayer, por lo que la Agencia Mundial Antidopaje debe decidir si reinstaurará o no la suspensión que había levantado en septiembre pasado.La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA por sus iniciales en español) para declarar en cumplimiento a la Agencia Antidopaje de Rusia estaba condicionada a que entregara datos y muestras antes del 31 de diciembre. Pero diez días antes, la AMA anunció que su equipo de científicos había salido de las instalaciones de Moscú con las manos vacías debido a que las autoridades rusas señalaron que el equipo utilizado debía ser certificado por las leyes de Rusia.La comisión revisora de conformidad de la AMA se reunirá el 14 y 15 de enero para sopesar reinstaurar la prohibición, y la comisión ejecutiva del organismo sostendrá un encuentro ``tan pronto como sea práctico” para considerar la recomendación, indicó la AMA en un comunicado emitido el martes.“Estoy sumamente decepcionado de que no se haya completado la extracción de datos del ex laboratorio de Moscú antes de la fecha acordada por la comisión ejecutiva de la AMA en septiembre de 2018”, dijo el presidente del organismo rector del dopaje del mundial, Craig Reddie, en el comunicado.Reedie y otros funcionarios de la AMA han sido duramente criticados desde que anunciaron su decisión en septiembre pasado.Después de vencerse el plazo, el director general de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos Travis Tygart dijo que “nadie está sorprendido de que se haya ignorado el plazo y es momento en que la AMA deje de ser engañada por los rusos y declare de inmediato el incumplimiento por no apegarse al plazo”.La Comisión Antidopaje del Reino Unido también difundió el martes un comunicado en el que llama a la AMA a reinstaurar las sanciones de inmediato.Después de que la AMA fue rechazada, el ministro del Deporte de Rusia Pavel Kolobkov dijo a la prensa local que el equipo de la AMA volvería. Pero conforme se acercaba la fecha límite y no se reportaba progreso, el director de la Agencia Nacional Antidopaje de Rusia Yuri Ganus solicitó al mandatario Vladimir Putin su ayuda para resolver el asunto.“Estamos al borde del abismo, y le pido que proteja el presente y futuro de nuestros deportes limpios y a las generaciones actuales y futuras de deportistas”, dijo Ganus en una carta dirigida a Putin la semana pasada.

