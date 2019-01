Arman LSU y su mariscal su propia 'fiesta'

Glendale, Ariz.— Joe Burrow observó cuando el balón cayó en las manos de un jugador del equipo contrario y de inmediato empezó a perseguirlo.Al estar concentrado en impedir una sexta captura, el mariscal de la Universidad Estatal de Louisiana no vio a Joey Connors, el apoyador defensivo de la Universidad Central de Florida que dejó caer sus 313 libras de peso sobre él.Con una estruendosa colisión por el lado en donde no tiene visibilidad, Burrow cayó sobre su espalda, atontado y preguntándose qué había pasado.Minutos después de que le ayudaron a ponerse de pie, Burrow regresó al campo, haciéndoles lanzamientos a los receptores que se encontraban dispersos por el emparrillado.La racha ganadora más prolongada del país había concluido, al igual que el auto proclamado campeonato nacional.Los Tigres de LSU fueron los campeones del Tazón Fiesta, gracias a su rudo mariscal que cursa el segundo año universitario.Burrow dejó a un lado el gran golpe que recibió al inicio del partido y lanzó para 394 yardas y cuatro anotaciones, ayudando a que LSU, que ocupa el undécimo lugar, diera por terminada la racha ganadora de 25 partidos de UCF, que ocupa el séptimo lugar, con una victoria por marcador de 40-32 en el Tazón Fiesta que se jugó este martes.“Realmente no pensé mucho en el golpe después de que ocurrió”, comentó Burrow, quien sufrió una cortada en el cuello por el golpe.LSU, que tiene un récord de 10-3 y ocupa el onceavo lugar en la CFP, inició su primera participación en el Tazón Fiesta con varios jugadores clave en la defensa y cayó en un déficit inicial de 11 puntos en contra de los Knights, con marca de 12-1 y que ocupan el octavo sitio en la CFP que han logrado un número considerable de anotaciones.Los Tigres cerraron filas detrás de Burrow y de un frente defensivo que le hizo la vida imposible al mariscal de UCF, Darriel Mack Jr.Burrow regresó después de recibir un golpe en la parte en donde no tiene visibilidad, logrando arremeter contra la línea secundaria de UCF, completando 21 de 34 pases, incluyendo dos pases para anotación hacia Justin Jefferson.

