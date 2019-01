Se adjudica Cincinnati el Military Bowl

otro de un empapado campo de juego, Cincinnati y Virginia Tech amasaron una gran cantidad de puntos mientras la lluvia caía a cántaros en el Military Bowl.Michael Warren encontró su centro de equilibrio cuando más importaba, anotando el touchdown definitivo con 1:29 minutos restantes para los Bearcats, cuya victoria de 35 a 31 de ayer puso fin a la racha de Virginia Tech de 25 temporadas ganadoras consecutivas.Warren corrió por un récord de carrera de 166 yardas, incluyendo un acarreo de ocho yardas por en medio del campo para finalizar una frenética avanzada de 64 yardas en cinco jugadas, en la que acumuló hasta 54 yardas por tierra.Eso fue suficiente para que un reñido partido se decidiera, uno en el que se acumularon hasta 905 yardas en la ofensiva y los equipos intercambiaron la ventaja en la pizarra hasta en siete ocasiones.“La línea ofensiva hizo un gran trabajo para conseguir ese empuje extra, especialmente al final”, dijo Warren, quien fue elegido por votación como el MVP del partido. “Cuando sigues corriendo el balón y agotando cada vez más al otro equipo, ellos ya no querrán ver más de eso”.La ofensiva de los Bearcats obtuvo una gran asistencia de parte del mariscal de reemplazo Hayden Moore, un jugador de último año que tuvo 12 participaciones como titular el año pasado. Después de lanzar únicamente 26 pases en el 2018, Moore entró al primer cuarto y completó 11 de 25 lanzamientos para 120 yardas adicionalmente a las que corrió por tierra para conseguir una anotación de 19 yardas.La victoria le dio a Cincinnati su tercera temporada con 11 victorias en los 131 años de historia del programa tras haber terminado dos temporadas consecutivas con una marca de 4-8.Jugar en un partido de Tazón por su 26 años consecutivos —la más larga racha en la nación— Virginia Tech necesitaba de una victoria para evitar tener su primera temporada perdedora desde 1992. Ryan Willis lanzó dos pases de anotación y corrió para conseguir otro touchdown, pero no fue suficiente para terminar con una nota alta una poco satisfactoria temporada para los Hokies.Apurado triunfo de OregonSanta Clara, Calif— Justin Herbert se recuperó de un lento inicio y lanzó un pase para anotación hacia Dillon Mitchelll en el cuarto período, para que Oregon consiguiera la ventaja después que Michigan State tuviera un falso intento de un gol de campo en la victoria por marcador de 7-6 que tuvieron en el Tazón Redbox de este lunes.Herbert lanzó para 166 yardas y amplió a 28 su racha de partidos consecutivos con un pase para anotación, mientras la ofensiva de los Ducks estaba teniendo problemas.Oregon, que tiene un récord de 9-4, cruzó la mitad del campo sólo en tres ocasiones y no pudo llegar a la zona de anotación hasta que Herbert encontró a Mitchell en el lugar correcto en la zona de anotación, con un pase de 28 yardas.La defensa de los Ducks logró impulsarse aunque recibieron cierta ayuda de los equipos especiales de Michigan State.Los Spartans se alineraron para realizar un gol de campo de 50 yardas cuando el mariscal Brian Lewerke, tropezó con el balón y luego intentó correr antes de lanzar apresuradamente un pase incompleto cerca de la lateral del campo.Después que la defensa de Michigan State forzó un tres y fuera en la siguiente posesión, los Spartans iniciaron la jugada en su yarda 42, sin embargo, el largo pase de Lewerke en la cuarta oportunidad para anotar y 12, fue interceptado por el esquinero de Oregon, Thomas Graham.Lewerke completó 22 de 40 pases para 172 yardas con una intercepción.Es la tercera ocasión en cuatro partidos que Michigan State, que tiene un récord de 7-6, no ha podido anotar.

