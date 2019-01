Espera Brambila cosas mejores

Ante el cada vez más cercano comienzo del Clausura 2019, Edy Brambila, mediocampista del FC Juárez, indicó que se queda con muchas cosas que la escuadra logró la campaña anterior, subrayó que los Bravos son un gran equipo y así deberán afrontar el torneo que arrancan este domingo seis de enero contra Alebrijes Oaxaca, en calidad de visitantes.Todo, con el propósito de lograr objetivos importantes.“Me quedo con muchas cosas que se obtuvieron, Tenemos que rescatar muchísimas cosas de ahí y partir de esa buena base que tuvimos. Este torneo lo tenemos que enfrentar así, sabiendo que somos un gran equipo, un equipo de local, que somos muy fuertes, de visita, lo conseguimos también. Me parece que si seguimos por ahí, nos concentramos también todo el torneo, podemos conseguir grandes cosas”, apuntó.Al igual que en la campaña pasada, ahora la expectativa de Bravos es muy alta, señaló.“No, altísima. La expectativa que nos trazamos desde el torneo pasado era muy alta, por supuesto, era conseguir objetivos, era tener un equipo sólido, pasar a Liguilla, por supuesto, pensar en el campeonato. No se da, pero el equipo lo tiene muy presente”, mencionó.Brambila Rosales afirmó que para el venidero torneo, espera la misma entrega que los Bravos mostraron en el Apertura 2018.“Esperamos lo mismo de nosotros. Esperamos la misma entrega, la misma pasión, esas cosas, para después, si el rival viene más fuerte o no, nosotros vamos a estar muy fuertes”, comentó.Para el jugador, el hecho que en Bravos permanezca la misma base de futbolistas, es realmente importante.“Es importantísimo dar mucha confianza, dar seguimiento a jugadores, a cuerpo técnico, sabiendo que se va por buen camino, buscar el objetivo principal que es pasar a Liguilla y después, jamás dejar de pensar en el campeonato”, dijo.Acerca del juego de este domingo contra Alebrijes, anticipó que será muy difícil, dado que iniciarán la campaña fuera de casa.“Complicadísimo por lo que representa Alebrijes, por lo que representa arrancar de visita, pero nos estamos preparando para eso, cerramos como un equipo visitante muy fuerte y, bueno, esperemos que salgamos muy bien de ese partido”, apuntó.Destacó que en esta semana ajustarán cosas y afinarán detalles para visitar a Oaxaca, en la fecha uno.

