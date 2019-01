A vivir la tazoniza

Pasadena, California— Urban Meyer ve el Rose Bowl enclavado en Arroyo Seco en un día soleado de invierno y recuerda los días formativos de su carrera como entrenador.Cuando era un entrenador de receptores abiertos de unos 20 años para Colorado State en la década de los noventas, Meyer interrumpió una gira de reclutamiento al área de Los Ángeles para visitar el icónico estadio de futbol colegial. Intentó entrar a hurtadillas para ver el campo de juego, pero un guardia de seguridad le pidió que se fuera.“El tipo fue muy rudo, también”, dijo Meyer entre risas.Meyer nunca pudo ver el famoso campo hasta esta semana, cuando regresó a Pasadena para lo que él dice es el último partido de una formidable carrera como entrenador.El tres veces campeón nacional dirigirá a Ohio State en el Rose Bowl el martes para enfrentar a Washington, y luego se jubilará como entrenador a sus 54 años.Meyer tercamente resiste a las tentaciones de hacer reminiscencia de su carrera o una evaluación de su legado, diciendo que no es justo para los campeones de la Big Ten, los Buckeyes, mientras intentan terminar una extraordinaria temporada con una victoria sobre los campeones de la Pac-12, los Huskies.Fiesta BowlGlandale, Arizona— Central Florida ha venido cargando con su resentimiento desde Orlando hasta el desierto de Arizona.Habiendo quedado fuera de los Playoffs del Futbol Colegial, los Knights tienen una oportunidad para conseguir una segunda temporada consecutiva invicta y un autoproclamado campeonato nacional si logran vencer a LSU el martes en el Fiesta Bowl.“Es un tanto frustrante cuando no se te da el reconocimiento debido, o lo que sea”, dijo el corredor defensivo Richie Grant. “Pensamos que podemos jugar contra quien sea”.Los Knights han demostrado justamente eso por el transcurso de las últimas dos temporadas, al llegar con una racha de 25 partidos ganados al estadio State Farm el día de Año Nuevo.UFC se proclamó a sí mismo campeón nacional el año pasado después de haber terminado como el único equipo invicto en la FBS. Los Knights echaron la casa por la ventana, a pesar de que Alabama se hiciera acreedor oficial del título de campeón nacional, celebrando con un show de porristas en el centro de Orlando, un desfile en Disneylandia y una proclamación del gobernador Rick Scott.Sugar BowlNueva Orleans— El entrenador de Texas Tom Herman necesitó menos de dos años para sacar al programa de futbol fuera de la mediocridad y llegar a un prestigioso partido de bowl el día de Año Nuevo.Los Longhorns se enfrentarán a Georgia en el Sugar Bowl el martes por la noche con el fin de dar continuidad a su resurgimiento en el panorama nacional.Herman espera que su equipo esté listo para aprovechar al máximo esta oportunidad.“Este es otro importante paso que hemos dado”, dijo Herman. “Ganar el partido sería ciertamente algo mucho más grande”.Georgia ya se estableció a sí mismo como uno de los mejores programas en la nación. Los Bulldogs estuvieron al asecho de un lugar en los Playoffs del Futbol Colegial durante toda la temporada antes de una reñida derrota ante Alabama en el partido por el campeonato de la Conferencia del Sureste., lo cual los dejó fuera de la contienda de los cuatro equipos.El entrenador de Georgia Kirby Smart ha reconocido sentirse decepcionado por la derrota. Pero también se mantiene firme en que el Sugar Bowl es una oportunidad para que su programa no dé nada por sentado.Texas será el equipo en desventaja en el partido del martes tras haber perdido ante Oklahoma en el partido por el campeonato de la Big 12. Pero los Longhorns se sienten confiados —y motivados— de poder demostrar que su rápido ascenso no es un espejismo.Outback BowlDe vuelta en el Outback Bowl, Iowa es el equipo en desventaja contra Mississippi StateEn sus 20 temporadas al frente de los Hawkeyes de Iowa, Kirk Ferentz ha fungido como entrenador en una gran cantidad de partidos en Tampa, al igual que en Ann Arbor, Michigan, o Columbus, Ohio.Y ahora está de vuelta en otro. Los Hawkeyes tendrán su sexta participación en el Outback Bowl el martes cuando se enfrenten a Mississippi State.“No hay bowls malos”, dijo Ferentz. “Otros son mejores que otros, pero no hay malos”.Claro que Ferentz y los Hawkeyes preferirían jugar en un sexto bowl de Año Nuevo. Pero debido a que perdieron tres partidos consecutivos de la Big Ten por un total de 12 puntos, en su lugar consiguieron un viaje de regreso a la costa oeste de Florida.Y es muy probable que tengan sus manos llenas al enfrentarse a los Bulldogs, quienes tienen una fuerte defensa y tienen la ventaja por un touchdown en su primera participación del Outback Bowl

comentarios

