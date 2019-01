Hacen lo necesario

Las Panteras de la Universidad de Pittsburgh hicieron todo lo necesario para ganar, excepto anotar más puntos y fueron derrotados ayer por el Cardenal de Stanford 14-13, en la edición 85 del Sun Bowl, el segundo tazón de más antigüedad en el futbol americano colegial de los Estados Unidos.A pesar de que el equipo de California sumó apenas una yarda en nueve jugadas ofensivas durante el primer cuarto, por 114 de Pitt y de que al final terminó abajo en todas las estadísticas, fue capaz de hacer un punto más gracias a un extraño touchdown y eso fue suficiente para ganar el partido ante 40 mil 680 aficionados en el Estadio Sun Bowl.El corredor Cameron Scarlett fue elegido como el Jugador Más Valioso tras haber sumado 94 yardas en 22 acarreos, con dos anotaciones por la vía terrestre.Al inicio del último cuarto Stanford estaba abajo en el marcador por seis puntos 13-7, pero un pase de 49 yardas de K.J. Costello al español JJ Arcega-Whiteside puso al Cardenal en la yarda 3 de Pittsburgh.Una interferencia de pase en segunda y gol colocó a Stanford en la yarda dos y en jugada de engaño Costello intentó la corrida por el centro, parecía que era detenido por la línea, en la jugada soltó el balón, pero el mismo fue a dar directo a las manos de Scarlett, que se encontraba dentro de la zona de anotación para que el marcador se empatara y con el extra de Jet Toner, el Cardenal se puso arriba 14-13.“Esto no se trata de yardas ganadas, se trata de puntos anotados, hay muchas estadísticas diferentes que solamente son un indicativo de qué talentosos son algunos jugadores y qué tan cerrado juegan algunos equipos, pero lo que importa del partido está en el marcador”, declaró David Shaw, entrenador en jefe de Stanford.Darrin Hall, corredor de las Panteras y que sumó más de mil yardas durante la temporada regular, demostró su poder de piernas con 16 acarreos en los que totalizó 123 yardas, además una anotación, mientras que su compañero Qadree Ollison, que también pasó de las mil yardas en el año, sumó 23 en cinco acarreos al inicio del encuentro, pero no volvió a aparecer sobre el emparrillado.“Uno mira las estadísticas, 208 yardas por tierra contra 103 de ellos, viendo nuestras 344 yardas totales contra sus 208, eso no se refleja en el marcador 14-13, y esa es realmente la estadística que importa”, dijo Pat Narduzzi, entrenador de la Universidad de Pittsburgh.“Ofensivamente tenemos que terminar las series en la zona roja. Cruzando la yarda 50 tuvimos algunas oportunidades, pero nos capturaron al mariscal en una ocasión y nos sacó del rango de gol de campo, que lo necesitamos, y también fallamos uno de 55 yardas. En general ofensiva y defensivamente dominamos, simplemente no ganamos en el marcador, me siento mal por los seniors”, agregó Narduzzi.Shaw recordó que tanto para él como para el equipo, esta fue una temporada difícil, pero al final se queda con la capacidad de recuperación que mostraron sus jugadores todo el año.“Sabes, hay ciertos… hay ciertos periodos en tu vida que son difíciles de describir, pero los sientes, así es como la temporada va a ser para mí. Ustedes saben que mi hermano pasó por una batalla contra el cáncer este año, nuestro equipo sufrió con lesiones de jugadores, muchas cosas pasaron que normalmente no pasan, perder cuatro o cinco juegos a mitad de temporada, sin embargo las prácticas siempre fueron a máxima velocidad. Cada vez que tuvimos dificultades nos unimos y así es como recordaré a este equipo, por su dureza y capacidad para recuperarse”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.