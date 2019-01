Sin excusas

Dallas— Hace dos años Dak Prescott apenas y jugó durante un lapso de tres semanas antes de perder en su debut en la postemporada como mariscal novato de los Vaqueros de Dallas.El próximo sábado el estar enmohecido no será una excusa en su segundo partido de playoffs que tendrá contra Russell Wilson y los Halcones Marinos de Seattle, que tienen un récord de 10-6.Prescott no sólo jugó todo el partido con los Vaqueros, que tienen una marca de 10-6 y que se convirtieron en el cuarto sembrado en la Conferencia Nacional antes de lograr la victoria por marcador de 36-35 sobre los Gigantes de Nueva York, sino que consiguió su cuarto partido en tres temporadas de por lo menos 40 intentos y cuatro pases para anotación, que se consideran un alto desempeño en su carrera.“Definitivamente podemos seguir avanzando”, comentó Prescott, quien completó 27 de 44 pases para 387 yardas, coronadas por una anotación de 32 yardas que le lanzó a Cole Beasley en la cuarta oportunidad para anotar, así como un pase de conversión de 2 puntos hacia Michael Gallup.“Eso no dejó de tener un significado para mí, y tampoco para cualquiera de los muchachos que jugaron, aún hasta para los que no lo hicieron”.Parte de la razón por la que fue significativo para Prescott es que le recordó el lento inicio que tuvo en la derrota Divisional ante Green Bay después de ser elegido como el Novato Ofensivo del Año 2016, que junto con su compañero Ezekiel Elliott fueron la sensación del primer año y lograron que los Vaqueros tuvieran 13 victorias, siendo el mejor récord de la Conferencia Nacional.Debido a la racha ganadora de 11 partidos que dio lugar a que los Vaqueros consiguieran el título de la Conferencia Nacional, Prescott jugó sólo dos series de jugadas en la derrota que tuvieron en Filadelfia en el último partido de la temporada regular, consiguiendo un descanso en el playoff.Dallas quedó rezagado en el marcador por 21-3 en la derrota por 34-31 que tuvieron ante los Empacadores que los eliminó de la competencia.En este año los Vaqueros tuvieron que revivir sus esperanzas de llegar a la postemporada después de tener un récord inicial de 3-5, lográndolo con una racha ganadora de cinco partidos y con una marca de 7-1 en la segunda mitad.Aunque Elliott estuvo en la banca como se esperaba en contra de los Gigantes, la ofensiva mantuvo el ritmo con una de sus mejores actuaciones de la temporada.“Yo no hubiera dado nada por esos dos últimos períodos”, comentó Jerry Jones, dueño y manejador general del equipo.“Tampoco hubiera dado nada por este equipo, pero Dak logró recuperarse y manejar la adversidad y hacer esas jugadas”.Dos apoyadores que participaron en el Tazón de Profesionales, el tacle izquierdo Tyron Smith y el guardia derecho Zack Martin, también estuvieron en la banca en contra de los Gigantes.Se espera que ambos jueguen contra los Halcones Marinos, aunque Martin tuvo una situación más desafiante durante toda la temporada, debido a que estuvo lidiando con una lesión en la rodilla izquierda que sufrió en un partido de la pretemporada.

