Se reporta Pais con Bravos

Procedente del Club Atlético Torque de Uruguay, Leonardo Javier Pais, mediocampista y lateral por derecha, otro de los integrantes de la legión charrúa que llega a Bravos como refuerzo, se reportó ayer con el FC Juárez, club con el que hará su debut en el futbol mexicano en el próximo Clausura 2019 en el Ascenso MX.Originario de Minas, Uruguay, Pais Corbo sabe cuál es el objetivo a cumplir en el conjunto local, el cual comparte.“La expectativa es ascender y estar en Primera –División– lo más rápido posible”, expresó.El exjugador de Defensor Sporting Club y seleccionado por su país en divisiones menores (Sub 15, Sub 18, Sub 20 y Sub 22) apuntó que sabe que Bravos marcha bien en la ‘división de plata’.“Sé que viene bien, a punto de ascender, pero, bueno, vamos a darlo todo para poder sacar esto adelante”, manifestó.En lo individual, comentó que es un volante mixto que contribuirá con el equipo para conseguir los objetivos trazados.“Juego por volante por derecha, voy a dar todo. Soy un jugador mixto que puede jugar como volante o lateral, bueno, vamos a ver”, señaló.Pais se suma en el FC Juárez a sus compatriotas Joaquín Noy –también recién llegado– y al defensa central Jonathan Lacerda.“Bien, bien, la verdad que me recibieron muy bien y veo un buen grupo y bueno, contento por el trabajo”, declaró el futbolista de 24 años y 1.86 metros.Al final de la práctica matutina que el conjunto fronterizo realizó en el Complejo Bravos, el jugador externó su alegría por sumarse al equipo de esta frontera.“Vengo de Torque, nos contactaron unas personas ahí para llegar acá, se dio la posibilidad de venir y bueno, muy contento”, manifestó.A nivel club, el futbolista sudamericano debutó el uno de diciembre del 2012 en su país natal con la playera del Defensor Sporting, la cual vistió por cuatro años.De ahí pasó al Torque, camiseta que portó por un par de años más.En su estancia en cada club anotó tres goles.Con el Torque, fue el jugador con más minutos en la cancha en el Campeonato Uruguayo Divisional A, por lo que se hizo acreedor al premio AUF (Asociación Uruguaya de Futbol).Pais Corbo tiene dos medallas de plata en mundiales de futbol, con la selección uruguaya.Una de ellas, en ‘México 2011’, en la Copa del Mundo Sub 17 que la escuadra azteca se adjudicó sobre el conjunto celeste.Otra más, en la justa efectuada en Turquía, en el 2013.También, una presea de bronce en los Juegos Panamericanos ‘Guadalajara 2011’.

