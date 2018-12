Va por Tokio

Los Juegos Olímpicos de ‘Tokio 2020’ sería el evento con el que el boxeador juarense Rogelio Romero Torres ponga punto final a su carrera dentro del amateurismo, pero para alcanzar esa meta deberá forjar un 2019 perfecto.Para el púgil fronterizo, los selectivos para las próximas olimpiadas, que se realizarán en tierra nipona, están marcados como las competencias fuertes, ya que ahí deberá conseguir su lugar en la Selección Nacional Mexicana de boxeo.“El 2019 pinta bastante cargado, ya que para empezar viene la clasificatoria para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú; este evento clasificatorio será en Brasil, pero aún no hay fecha”, comentó el peleador de 23 años de edad.Después de los Panamericanos tendrá la posibilidad de asistir a un campeonato mundial.“Este año me solicitó Rusia para representar a su equipo en la Serie Mundial, pero no me preparé para eso, ya que decidí representar a México en los Centroamericanos y del Caribe”, mencionó Romero, quien el año pasado representó a Colombia en dicha justa internacional en la que los países pueden llevar un refuerzo.Pese a que en un momento de su carrera en el boxeo Rogelio contempló la idea de dirigir su esfuerzo y talento al profesionalismo, un combate ante el colombiano Julio La Cruz lo hizo reconsiderar su decisión, misma que, con el paso del tiempo, se ha fortalecido, al grado de ver ‘Tokio 2020’ como un objetivo alcanzable.“Desde que tuve la pelea con Julio La Cruz, en Tijuana, que lo mandé a la lona, me di cuenta que tengo el potencial de pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos y obtener una medalla para México”, manifestó.Fue en el mes de marzo pasado, en el clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde multicampeón mundial y olímpico, Julio La Cruz, fue mandado por vez primera a la lona por el zurdo juarense, quien finalmente tuvo que conformarse con la plata en la división de hasta 81 kilogramos.“Yo me había dado por vencido, ya había dicho que ya no tenía que hacer en el boxeo amateur. Para mí es más fácil ser campeón del mundo, que obtener una medalla olímpica, ya que para ser campeón del mundo existen varias organizaciones, pero sólo hay una medalla olímpica”, declaró Rogelio.Dentro de los planes a futuro que tiene el boxeador fronterizo está emprender una licenciatura en una universidad fuera de Ciudad Juárez y representar esa institución en los eventos en los que interviene, como lo es la Universiada Nacional y otras competencias internacionales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.