Para Jessies First Down Campeonato en Sunland Park

Jessies First Down logró con impresionante facilidad una victoria más al ganar ayer la edición 18 del Campeonato en Sunland Park (Gr. 1) con bolsa de 350 mil dólares sobre la pista del hipódromo de Sunland Park.Bajo el jockey regular Rodrigo Vallejo, Jessies First Down presentó un fuerte argumento para su tercer título consecutivo de campeón del mundo cuarto de milla. Sólo Shue Fly y Go Man Go puede hacer esa afirmación. El dos veces campeón del mundo realizó una enorme carrera en el Campeonato en Sunland Park y prácticamente no tuvo rival.El sieteañero castrado producto de Fdd Dynasty, rugió para una victoria por un cuerpo de diferencia y nunca tomó un respiro profundo. Aceleró en las 440 yardas y las terminó en 21.156 segundos.En 2018, Jessies First Down ganó cuatro stakes de Grado 1, incluyendo Leo Stakes, Remington Park Invitational Handicap y el Downs el campeonato de otoño en Albuquerque. El favorito 1-2 pagó 3 dólares a ganador.Jessies First Down completó un año perfecto al ganar cuatro carreras en cuatro salidas. El campeón probado ha sobresalido bajo el entrenador James Padgett. Ganó 157 mil dólares para el propietario Ted Abrams. Sin duda, uno de los grandes caballos cuartos de milla de todos los tiempos, Jessies First Down, suma ahora ganancias por más de 1.6 millones de dólares con 19 victorias en 38 carreras. Ganó el Campeonato en Sunland Park en el 2016.Jess Bein The Hero cerró bien para obtener el segundo lugar, pero no fue una amenaza para el ganador. El segundo lugar montado por Manuel Gutiérrez hizo una oferta sólida después de salir en la séptima posición. Ganó 70 mil dólares para el dueño Juan F. Martínez-Labastida. El favorito 4-1 terminó un cuello delante de Major Bites.Este último estaba en la pelea temprano tratando de mantenerse al frente con Jessies First Down. En última instancia, Major Bites se quedó sin vapor y terminó tercero. Apolltical Chad terminó en cuarto un cuello detrás.