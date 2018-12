Un gran cierre

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en un emparrillado fue hace 86 años, el 26 de noviembre de 1932, dos años ante de que surgiera la idea de crear el juego del Sun Bowl, el segundo tazón colegial de más antigüedad en los Estados Unidos. Y este mediodía, la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Stanford estarán frente a frente por cuarta ocasión en la historia para disputar el título de la edición 85 del Tazón del Sol.Las Panteras de Pitt terminaron la presente temporada con una marca general de 7 victorias y 6 derrotas, fueron campeones de la División de la Costa de la ACC y perdieron la final por el título de la Conferencia ante Clemson, número dos de la nación.Por su parte, el Cardenal de Stanford sumó un récord de 8 partidos ganados y 4 perdidos en la Conferencia del Pac-12 y terminó la campaña con tres victorias consecutivas.El equipo de California no contará con los servicios de su corredor estelar, Bryce Love, debido a que la semana anterior fue sometido a una intervención quirúrgica y ni siquiera pudo realizar el viaje.El entrenador en jefe de Stanford, David Shaw, declaró durante la conferencia de prensa de ayer que no será fácil enfrentar el partido sin Love.“Es muy difícil. Con Bryce, realmente no importa lo que corras, él va a encontrar la manera de hacer una jugada. Cameron Scarlett es más que capaz, ha tenido algunos juegos grandes, algunos grandes momentos a lo largo de toda su carrera y está emocionado por la oportunidad que tiene de hacer algo mañana (hoy)”.Shaw agregó que rotarán a sus corredores, pero al mismo tiempo buscarán ser un equipo equilibrado, que sea capaz de correr y de lanzar el balón.Pat Narduzzi, entrenador en jefe de Pitt, buscará su primer triunfo en un tazón luego de cuatro años al frente de las Panteras. En el 2015 perdieron con el Navy, 44-28, en el Military Bowl, y en el 2016 la derrota fue ante Northwestern, 31-24, en el Pinstripe Bowl.“Es genial ganar todos los partidos, pero no se trata de mí sino de este equipo de futbol americano. Quiero ganar por los seniors. Hemos tenido algunos juegos de tazón geniales y jugado un calendario duro. Tenemos otro juego duro contra Stanford. Hemos jugado contra 11 equipos elegibles para tazón y ciertamente como universidad te gustaría ganar un juego de tazón”.En la presente temporada, tres de las seis derrotas de Pitt fueron contra equipos invictos, dos de ellos semifinalistas en los playoffs por el título colegial, Clemson y Notre Dame, y el otro la Universidad de Central Florida, ranqueada número ocho en la nación.Qué: Edición 85 del Sun BowlEquipos: Stanford Cardinal vs Pittsburgh PanthersCuándo: Lunes 31 de diciembre 2018Hora: 12 p.m.TV: 4.1, KDBCDónde: Estadio Sun BowlUniversidad de Stanford (Pac-12)Marca General Conf. Local Visita Neutral8-4 6-3 4-2 4-2 0-0Su historia en el Sun Bowl30 de diciembre 2016Stanford 25, Carolina del Norte 2331 de diciembre 2009Oklahoma 31, Stanford 2731 de diciembre 1996Stanford 38, Michigan State 031 de diciembre 1977Stanford 24, LSU 14Universidad de Pittsburgh (ACC)Marca General Conf. Local Visita Neutral7-6 6-2 5-1 2-4 0-1Su historia en el Sun Bowl31 de diciembre 2008Oregon State 3, Pittsburgh 030 de diciembre 1989Pittsburgh 31, Texas A&M 2826 de diciembre 1975Pittsburgh 33, Kansas 19Sus enfrentamientos30 de diciembre 1922Pittsburgh 16, Stanford 72 de enero de 1928 (Rose Bowl)Stanford 7, Pittsburgh 626 de noviembre de 1932Pittsburgh 7, Stanford 0Tome nota…Estadio Sun BowlSe localiza al interior del campus de la Universidad de Texas en El Paso y tiene una capacidad para 50 mil 426 aficionadosCómo llegarDel aeropuerto de El Paso o del lado este:— Manejando del aeropuerto hacia el sur por Airway Blvd. hacia el I-10— Del Airway Blvd. u otros lugares del lado este, entrar al I-10 West, salir en Schuster Ave./University of Texas at El Paso (Salida 18A)— También puede salir en Mesa St. (Salida 19A) o Downtown (Salida 19B) y dar vuelta a la derecha en Mesa St. y después dar vuelta a la izquierda en Schuster Ave. o Sun Bowl Dr— Si conoce la zona, puede salir en Porfirio Diaz (18B) o Executive Center Blvd. (Salida 16), que están menos congestionadas.Del I-10 rumbo al este (o de Las Cruces)— Tome el I-10 East y salga en Schuster Ave./University of Texas at El Paso (Salida 18A)— O tome el I-10 East hasta Executive Center Blvd. (Salida 16), ahí dé vuelta a la izquierda, después vuelta a la derecha en Mesa St. y luego vuelta a la derecha en Sun Bowl DrBoletosEl día del partido estarán disponibles a partir de las 9:30 am en las taquillas sur y norte del estadio. No habrá venta por teléfono ese día.Niños de 2 años y menores entran gratis, pero deberán sentarse en las piernas del adulto que acompaña al menor.Cajeros automáticosSe localizan en el pasillo al norte del estadio frente a la sección 13 y en lado este en el área de la sección 23.Alimentos y bebidasUna variedad de alimentos puede ser adquirida al contado o con tarjeta. La cerveza dejará de venderse en cuanto termine el tercer cuarto.Artículos no permitidos al interior del inmuebleRecipientes (termos, latas, botellas, etc.), letreros, mantas, banderas, paraguas, comidas, bebidas, alcohol, drogas, animales (excepto los de ayuda), señaladores de láser, armas, fuegos artificiales, drones, silbatos, carriolas y asientos de más de 18 pulgadas.No hay área para guardar las cosas prohibidas. Se solicita que las dejen en los vehículos.Objetos perdidos y recuperadosEl servicio se localiza en el lado este del estadio en la carpa de voluntarios sobre la sección 23. Entre semana después del juego llamar al 915 533 4416 o al 800 915 BOWL