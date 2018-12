Prescott, 'gigante'

East Rutherford, Nueva Jersey.- Dak Prescott lanzó un pase de 32 yardas a Cole Beasley para un touchdown en el cuarto período y dio el gane a Dallas con una conversión de dos puntos en pase a Michael Gallup a 1:12 minutos por jugar, en la victoria de los Vaqueros ayer por 36-35 sobre los Gigantes de Nueva York.En el que quizá fue el último juego de Eli Manning como mariscal titular de los Gigantes, Prescott lanzó para 387 yardas y cuatro touchdowns –su máximo de temporada–, los tres primeros conectando el ala cerrada Blake Jarwin. Los Vaqueros (10-6) ganaron por séptima ocasión en ocho partidos.El encuentro no tenía ningún peso para los Vaqueros, campeones de la División Este de la Conferencia Nacional, que serán anfitriones en el duelo de comodín el próximo fin de semana. El coach Jason Garrett dio descanso al líder de la NFL en yardas terrestres Ezekiel Elliott y a dos de sus principales linieros ofensivos, pero mantuvo a Prescott (27 pases completos en 44 intentos) durante todo el partido para mantener el ritmo rumbo a la postemporada.Y funcionó, si bien los Gigantes (5-11) hicieron su mejor esfuerzo pese a sufrir su tercera derrota seguida.Leones 31, Empacadores 0Green Bay, Wisconsin.- Matthew Stafford lanzó para 266 yardas y dos anotaciones con T.J. Jones, el pateador Matt Prater conectó un pase de touchdown en una supuesta jugada de gol de campo y los Leones de Detroit cerraron una problemática temporada con una victoria de 31-0 sobre los Empacadores de Green Bay.El mariscal Aaron Rodgers no regresó tras una visita a los vestuarios al inicio del segundo cuarto, al sufrir una conmoción cerebral.Jaguares 3, Texanos 20Houston.- Los Texanos de Houston consiguieron el título de la División Sur de la Conferencia Americana, mientras que Deshaun Watson lanzó para 234 yardas y corrió para un touchdown, y DeAndre Hopkins tuvo 147 yardas en la victoria por 20-3 sobre los Jaguares de Jacksonville.Los Texanos (11-5) ganaron nueve partidos en fila luego de empezar 0-3 para salvar la temporada y conseguir quinto pase a la postemporada después de ganar la división por quinta ocasión en la historia de la franquicia.Jets 3, Patriotas 38Foxborough, Massachusetts.- Tom Brady lanzó tres pases de touchdown en la primera mitad y los Patriotas de Nueva Inglaterra aseguraron descansar la primera semana de los playoffs por novena ocasión consecutiva con una victoria 38-3 sobre los Jets de Nueva York.Los Patriots (11-5) finalizaron la temporada invictos como locales, y aseguraron tener al menos un juego de playoffs en Foxborough.Panteras 33, Santos 14Nueva Orleans.- Kyle Allen, un novato que no fue seleccionado en el Draft, pasó para 228 yardas y dos touchdowns antes de lesionarse un hombro, y las Panteras de Carolina vencieron 33-14 a una escuadra de los Santos de Nueva Orleans con la mira puesta en la postemporada.Allen, un tercer mariscal puesto en servicio debido a que Cam Newton y el suplente Taylor Heinicke están fuera, también corrió para un touchdown corto mientras Carolina ponía fin a una racha de siete derrotas.Delfines 17, Bills 42Orchard Park, Nueva York.- El novato Josh Allen lanzó para tres pases de touchdown, la mayor cantidad de su carrera, y anotó dos veces más por tierra, y el tackle defensivo Kyle Williams puso fin a su carrera de 13 temporadas en Buffalo con un triunfo por 42-17 sobre los Delfines de Miami.Williams registró una tacleada para pérdida de yardas y fue parte de una defensa que ocasionó cuatro pérdidas de balón de Miami.Halcones 34, Bucaneros 32Tampa, Florida.- La primera recepción en la carrera de Matt Ryan fue para un touchdown y el mariscal de Atlanta también pasó para 378 yardas y dos anotaciones, para ayudar a los Halcones a concluir una temporada decepcionante con una victoria 34-32 sobre los Bucaneros de Tampa Bay.Ryan finalizó con 31 completos de 44 intentos con una intercepción.Cardenales 24, Halcones Marinos 27Seattle.- Sebastian Janikowski conectó un gol de campo de 33 yardas en la última jugada del partido y los Halcones Marinos de Seattle doblegaron 27-24 a los Cardenales de Arizona, asegurando el quinto lugar de los playoffs de la Conferencia Nacional y un choque en casa de los Vaqueros de Dallas.Seattle tomó una ventaja de 24-21 al arranque del cuarto período con un gol de campo de Janikowski de 42 yardas.Cargadores 23, Broncos 9Denver.- Philip Rivers y los Cargadores de Los Angeles se recuperaron de un lento arranque de partido para vencer 23-9 a los Broncos y ganar en Denver por primera vez desde 2013.Los Cargadores (12-4) se dirigen a los playoffs por primera ocasión en cinco años, pero llegarán como comodín gracias a la derrota de último segundo ante los Broncos sufrida en casa en noviembre.Raiders 3, Jefes 35Kansas City, Missouri.- Los Jefes finalmente aseguraron su tercer título consecutivo de la División Oeste de la Conferencia Americana y el primer lugar en los playoffs, y Patrick Mahomes y el resto de la ofensiva de Kansas City continuaron rompiendo récords con una paliza de 35-3 sobre unos Raiders de Oakland en reconstrucción.Mahomes lanzó para 281 yardas, coronando su actuación con pases de anotación de 67 yardas a Tyreek Hill y de 89 yardas a Demarcus Robinson.Águilas 24, Pieles Rojas 0Landover, Maryland.- La magia de Nick Foles se extendió de vuelta hasta Minnesota.Foles lo hizo de nuevo, al conducir a las Águilas de Filadelfia a una victoria de 24-0 sobre los Pieles Rojas de Washington y los campeones defensores del Super Bowl conquistaron el último boleto como equipo comodín en la Conferencia Nacional cuando Chicago derrotó a los Vikingos.Las Águilas (9-7) enfrentarán a los Osos (12-4) el próximo fin de semana.Osos 24, Vikingos 10Minneapolis, Minnesota.- Los Osos de Chicago, campeones del Norte de la Conferencia Nacional, se rehusaron a dejarse ganar, por lo que aprovecharon una actuación de Jordan Howard de 109 yardas por tierra y dos touchdowns y una incesante defensiva para vencer 24-10 a Minnesota, que dejó a los Vikingos fuera de los playoffs.Con la victoria de 24-0 de Filadelfia en Washington, los Vikingos (8-7-1) se limitaron a ver a las Águilas quedarse con el último boleto de comodín.49ers 32, Carneros 48Los Angeles.- Brandin Cooks y Josh Reynolds atraparon dos pases de touchdown cada uno de Jared Goff, y los Carneros de Los Angeles aseguraron un descanso en la primera ronda de playoffs al derrotar 48-32 a los 49ers de San Francisco.Cory Littleton devolvió una de sus dos intercepciones para una anotación y los Carneros (13-3) ocasionaron cuatro pérdidas de balón al lograr su temporada regular más ganadora desde 2001 con una barrida de seis juegos sobre sus rivales del Oeste de la Nacional.Bengalíes 13, Acereros 16Pittsburgh.- Ben Roethlisberger lanzó para 287 yardas y un touchdown, el pateador recién adquirido Matt McCrane conectó tres goles de campo y los Acereros de Pittsburgh superaron 16-13 a los Bengalíes de Cincinnati.Aun así, no fue suficiente para que Pittsburgh conquistara su tercer título seguido del Norte de la Conferencia Americana. Los Acereros (9-6-1) vieron cómo se esfumaba su posibilidad de alzar el título divisional cuando Baltimore resistió un ataque de Cleveland para ganar 26-24.Cafés 24, Cuervos 26Baltimore.- Los Cuervos de Baltimore se abrieron paso sobre los Cafés y hacia los playoffs, al apoyarse en dos touchdowns terrestres del mariscal novato Lamar Jackson y una crucial jugada defensiva al cierre para derrotar 26-24 a Cleveland y apoderarse del título del Norte de la Conferencia Americana.Kenneth Dixon sumó 117 de las 296 yardas terrestres de Baltimore, Jackson aportó 90 y unos rejuvenecidos Cuervos (10-6) pusieron fin a una sequía de tres años sin postemporada con su sexta victoria en los últimos siete partidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.