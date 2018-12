Debilitados

Tavita Pritchard, coordinador ofensivo del Cardenal de la Universidad de Stanford, rival de la Universidad de Pittsburgh para el Sun Bowl, señaló que mañana extrañarán entre sus filas al corredor Bryce Love, que ni siquiera pudo hacer el viaje por haber sido sometido a una operación.“Creemos que Bryce Love es el mejor corredor en el futbol americano colegial, desafortunadamente no estará con nosotros. Sé que es un cliché, pero el futbol americano es un deporte para hombres. Tenemos que salir, tenemos que encontrar tipos que hagan lo que él nos da, o lo que nos dio. Algo así como un comité, pero tenemos un par de tipos que creemos que llenarán ese espacio.’Ante la falta de Love se espera que el Cardenal haga más uso del juego aéreo en la ofensiva ante las Panteras de Pittsburgh en el Sun Bowl.“Sí, eso creo. No hemos corrido el balón tan bien como nos gustaría este año. No creo que sea un gran misterio. Lo hemos hablado en diferentes momentos y puntos de la temporada. Queremos ser un equipo que pueda correr o lanzar el balón. Por necesidad, hemos tenido que lanzarlo un poco más este año, pero en diversos grados hemos tenido éxito al hacerlo.”El coordinador defensivo, Lance Anderson, mencionó que están entusiasmados de estar en El Paso, pero principalmente por enfrentar a Pittsburgh en el Sun Bowl.‘Son un buen equipo de futbol americano, muy físico, manejan bien el juego, ​​por lo que será un buen desafío para nosotros. Ya sabes, a la defensiva hemos estado un poco arriba y abajo, un poco inconsistente, hemos tenido algunos juegos realmente buenos, otros donde tal vez no jugamos tan bien, así que estamos buscando una última oportunidad donde podemos salir y jugar un buen futbol y sabemos que va a ser un enfrentamiento físico difícil.’Las Panteras presentan a dos corredores que esta temporada superaron las mil yardas cada uno, lo que será un reto importante para la defensiva del Cardenal.‘Creo que han corrido muy bien el balón durante todo el año, con dos corredores de dos mil yardas que son grandes corredores físicos, un par de alas cerradas que son casi como linieros ofensivos, así que espero que salgan y traten de correr el balón”, señaló Anderson.

