Les falta uno

Cumplido el viernes el plazo para la adquisición de jugadores sin contrato que militaron en el futbol mexicano la campaña anterior, después de las incorporaciones de Joaquín Noy, William Dias y Leonardo Pais, los Bravos FC Juárez buscan cerrar el fichaje de un delantero extranjero para redondear el plantel con el que afrontarán el Clausura 2019.“Ayer –viernes– firmé todos los contratos, altas, bajas, registros, jugadores, para registrarlos en la Federación –Mexicana de Futbol– y para cerrar ya todas las contrataciones nos hace falta un delantero”, declaró Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del FC Juárez.Navarro Garate comentó que sólo faltan detalles por afinar para fichar al atacante.“Nada más tenemos hasta la segunda quincena de enero para registrar extranjeros, pero esperemos que esté mucho antes que eso para no dar ninguna ventaja”, externó.Resaltó que con el arribo de este atacante el plantel quedará conformado de acuerdo a los deseos y requerimientos del entrenador Gabriel Caballero.“Al cien por ciento, esto obedece a una muy buena planeación, a una estrategia, de varias juntas después de que terminó el torneo. Obedece a una estrategia, una visión que nuestro técnico Gabriel Caballero nos ha pedido, yo he estado ejecutando y estamos al cien por ciento hasta ahorita con lo que se planeó, con los jugadores que se querían traer, solamente falta el delantero. Este equipo va a ser más fuerte todavía”, enfatizó.En torno a la situación de Aarón Gómez, quien fue colocado en la lista de transferibles dado que el entrenador Caballero no lo utilizará, entrena con Bravos y su futuro inmediato aún no ha sido definido, el directivo apuntó que es una posibilidad que juegue en los Estados Unidos.“Aarón Gómez sigue con nosotros, hay una posibilidad que vaya a otro equipo pero en Estados Unidos –probablemente a El Paso Locomotive, escuadra que milita en la USL–. Ahorita él está trabajando con nosotros y lo más probable es que haga el torneo con nosotros”, indicó.Los Bravos abrirán el Clausura 2019, el domingo seis de enero en calidad de visitantes, contra Alebrijes Oaxaca.

