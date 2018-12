Corren hoy Campeonato de Sunland Park

Jessies First Down, de Ted G. Abrams, caballo castrado de FDD Dynasty y dos veces campeón mundial, terminará su campaña de sieteañero en el Campeonato de Sunland Park (G1) con bolsa de 350 mil dólares y una distancia de 440 yardas, hoy en el hipódromo de Sunland Park..Entrenado por Jimmy Padgett, Jessies First Down hará su primera apertura desde el 23 de septiembre, cuando el caballo capado obtuvo una victoria por medio cuerpo en las 440 yardas del Albuquerque Fall Championship (G1) con bolsa de 250 mil dólares en Albuquerque Downs. Jessies First Down ha ganado sus tres carreras de esta temporada, todas contra rivales con experiencia en stakes de Grado 1, y suma ganancias por 391 mil 638 dólares.Jessies First Down partirá desde la posición número nueve y llevará en la monta a Rodrigo Vallejo. Otro de los contendientes es Major Bites, un cincoañero capado producto de Jesse James Jr. y entrenado por Jimmy Guerra para el propietario Israel Bordier. Major Bites ha ganado cinco de sus últimas seis salidas, y viene de una victoria por un cuerpo en el Zia Park Championship (G1) de 440 yardas y bolsa de 200 miml dólares en Zia Park el pasado 2 de diciembre.Major Bites partirá desde el arrancadero número seis con José Alvarez en la monta.Jess Bein The Hero, de Juan F. Martínez-Labastida, viene de un segundo lugar detrás de Major Bites en el Campeonato de Zia Park. Jess Bein The Hero, cincoañero producto del semental Valiant Hero, entrenado por Josue Ponce, ha ganado tres de sus cuatro salidas esta temporada, incluyendo el Sam Houston Championship Challenge (G2) de 440 yardas y bolsa de 68 mil dólares, en el Sam Houston Race Park en abril pasado.Jess Bein The Hero partirá de la segunda posición y el jockey será Manuel Gutiérrez.