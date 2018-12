Tiene 'Canelo' nuevos retos

Ciudad de México.- El Año Nuevo pinta con nuevos retos para el ‘Canelo’.Saúl Álvarez consiguió dos títulos mundiales en menos de 3 meses –de septiembre a diciembre de 2018–, y ahora el 2019 le podría dar una pelea en el Estadio Azteca.“Es un deseo que tengo, pelear en el Azteca”, comentó el actual monarca mediano del CMB y supermediano de la AMB.De entrada, antes de pensar en el Azteca, el tapatío ya tiene agendada pelea el 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas. El rival se definirá en los siguientes días; se habla de Daniel Jacobs, aunque no se descarta también una tercera pelea con Gennady Golovkin.Hay que recordar que el tapatío tuvo un 2018 de claroscuros. Tuvo una primera mitad de año complicada por el positivo el clembuterol, y la segunda parte fue exitosa, derrotando a Gennady Golovkin en septiembre y después remató en diciembre con un segundo título venciendo a Rocky Fielding en Nueva York.Para septiembre se tiene el plan del Azteca, pero todo dependerá del tema del césped. Saber si Televisa acepta el combate teniendo dos meses después un partido de la NFL.Por lo pronto, el plan no descarta que Saúl pudiera pelear en mayo, septiembre y en diciembre.Cataloga Arely como ‘estrella’ a ‘Chihuas’Monterrey, NL.- Porque considera que ya se merece la oportunidad tras dos años hilando victorias, Arely Muciño espera coincidir con su paisano Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez en la Convención Mundial OMB 2019.La ‘Ametralladora’, actual campeona mosca de la OMB, asegura que será un orgullo que dos regios sean los mejores en su división para ser distinguidos en el evento que será en Japón.“La campaña que has hecho por dos años ya merece una oportunidad, pero las cosas llegan en debido tiempo, me gustaría que le dieran la oportunidad por la OMB y primeramente Dios, dos regios en una convención mundial sería un orgullo”, expresó.Muciño está convencida que el estado necesita estrellas formadas a base de trabajo y afirmó que el ‘Chihuas’ ha puesto en alto al boxeo regiomontano.“Ahorita ‘Chihuas’ ha sacado la casta por todos los hombres y lo que necesita Nuevo León son ídolos que reflejen que un campeón se demuestra con trabajo, persistencia, y que nada te regalan”.Y mientras se toma un descanso por las fiestas decembrinas, Arely asegura que en su casa con su familia se respira en cada rincón la Navidad.“Hacemos una reflexión, entras a mi casa y desde que amanece hay villancicos”.

