Para los Potros y los Titanes, la postemporada ha comenzado. Pero a estas alturas de la temporada, ambos equipos ya deben estar acostumbrados a los partidos de vida o muerte.Los Titanes de Tennessee (9-6) llegaron a la última semana de la campaña regular con posibilidades de clasificación sólo gracias a una racha de cuatro victorias consecutivas. Los Potros de Indianapolis (9-6) aspiran por su parte a su primer viaje a postemporada desde 2014 merced a sus ocho triunfos en sus últimos nueve duelos del calendario para compensar un inicio de 1-5.Son dos equipos diametralmente opuestos con una sola cosa en común. Ambos han llegado hasta aquí bajo la tutela de coaches debutantes que han sabido enderezar su campaña.“Simplemente estamos bendecidos por encontrarnos en esta situación de jugar para estar en los playoffs. Ésa es toda la motivación que los chicos necesitan”, comentó Kevin Byard, profundo de los Titanes. “Ellos estarán motivados y nosotros también. Será un encuentro divertido”.Frank Reich, el mariscal de los Bills y excoordinador ofensivo de los campeones Águilas, explotó las mejores virtudes de Andrew Luck para transformar a los Potros en el séptimo mejor ataque de la NFL. Fue una evolución radical respecto del récord de 4-12 del año anterior, en el que Indianapolis no contó con su mariscal estelar por una lesión en el hombro.Mike Vrabel, el exlinebacker de los Patriotas y excoordinador defensivo de los Texanos, impuso su sello en unos Titanes que ostentan la segunda mejor defensiva en puntos admitidos este año. En los últimos tres compromisos, esa unidad promedia 8.3 puntos permitidos.Será poder contra poder. En juego, un lugar en playoffs. Quien gane avanza, quien pierda se marcha a casa.¿Y si empatan? Ello abriría la puerta para que los Acereros se clasifiquen en caso de que ganen y los Cuervos consigan también un triunfo.Luck, quien luce como sólido candidato a Retorno del Año gracias a sus 36 pases de touchdown (segunda mayor cifra en la NFL), nunca ha perdido en 10 enfrentamientos ante los Titanes, y ha lanzado al menos dos envíos de anotación en los últimos seis duelos, incluyendo el triunfo de 38-10 en Indianapolis en la Semana 11.“Lo que ocurrió antes, en los años previos, no importa”, advirtió Luck. “Tampoco importa el fin de semana anterior. Éste es un nuevo ciclo”.Los Titanes tienen marca de 6-1 como locales esta temporada y apenas han permitido 16.8 puntos por encuentro jugando en casa.Cafés-CuervosDesde que Art Modell se llevó su equipo a Baltimore al término de la temporada de 1995, Cleveland ha buscado la manera de vengarse del expropietario de los Cafés.Bueno, hoy tiene la oportunidad. Pero primero tendrá que vulnerar la mejor defensiva de la NFL.A los Cuervos de Baltimore (9-6) les basta un triunfo para obtener el título del Norte de la AFC y acceder a postemporada por primera vez desde 2014. Los Cafés de Cleveland (7-7-1), con el novato Baker Mayfield al frente de una transformación radical, buscan su primera temporada con récord ganador desde 2007 y apenas la tercera de la franquicia desde el resurgimiento de los Cafés en 1999.Los dos equipos buscan cambiar su historia reciente. Sólo uno lo conseguirá y tendrá que hacerlo a su manera.Los pareos...Jaguares en TexanosJ.J. Watt necesita media captura para unirse a Reggie White y convertirse en los únicos jugadores desde 1982 que han tenido cuatro o más temporadas con 15 o más capturas.Watt ha acumulado 4½ capturas y ha forzado la pérdida de la posesión del balón en tres ocasiones en los últimos cuatro partidos de División.La semana pasada en la ofensiva, Deshaun Watson logró dos pases para anotación y corrió para dos anotaciones más, en la derrota que tuvieron ante Filadelfia.Potros en TitanesAndrew Luck aventaja en esta rivalidad; tiene un récord de 10-0 como titular contra los Titanes durante su carrera.Podría convertirse en el único jugador desde 1970 con una marca de 11-0 en contra de un equipo.Adam Vinatieri, pateador de Potros, podría romper su empate con Jeff Feagles, quien tiene un total de 352, en cuanto al tercer mayor número de partidos jugados en la historia de la Liga y podría unirse a George Blanda, Morten Andersen y John Carney, como los únicos jugadores que han participado en un partido a los 46 años.Bengalíes en AcererosPittsburgh ha ganado 10 de los últimos 11 enfrentamientos con los Bengalíes, mientras que los Bengalíes tienen un récord de 8-25 contra los Acereros bajo la dirección del entrenador Marvin Lewis.Sin embargo, el año pasado, los Bengalíes ganaron en Baltimore por marcador de 31-27 en el último partido, eliminando a los Cuervos y dándole a Buffalo un lugar en playoffs.Por supuesto, ese equipo de los Bengalíes estaban mucho mejor de salud que este grupo que está lleno de lesiones.Cafés en CuervosCon toda certeza, Cleveland tiene muchos incentivos para jugar, incluyendo un récord ganador después de tener una marca de 0-16 en el 2017, y de hacer una empática declaración acerca del desempeño del entrenador interino Gregg Williams.Es probable que eso no va a superar la motivación de llegar a los playoffs, especialmente en una temporada en que no han sido abrumadoramente favoritos.Águilas en Pieles RojasCon Nick Foles, quien fue el héroe del año pasado y volverá a reemplazar al lesionado Carson Wentz, las Águilas están haciendo un tardío intento para llegar a los playoffs.Si ganan aquí y Minnesota pierde, las Águilas tendrán la oportunidad de defender su corona.La semana pasada, Foles lanzó para 471 yardas, estableciendo un récord en la franquicia, contra Houston.Osos en VikingosÉste será un enorme desafío para los Vikingos, debido a que una derrota podría arruinar su temporada a un año de haber llegado al partido en donde se disputó el título de la Conferencia Nacional.Sin embargo, los Osos han perdido seis partidos seguidos en Minnesota y si lo hacen nuevamente es posible que envíe a los Vikingos al Soldier Field la siguiente semana.Raiders en JefesLos Jefes pueden asegurar el Oeste de la Conferencia Americana y el primer sembrado en los playoffs con una victoria, han derrotado a Oakland en siete de los últimos ocho enfrentamientos.Sin embargo, con una derrota y una victoria de los Cargadores provocará que Kansas City baje al quinto sembrado.La ofensiva de Kansas City podría ser desafiada un poco por una defensa de los Raiders que no ha permitido que un mariscal contrincante lance para 300 yardas en nueve semanas consecutivas.Cargadores en BroncosLos Angeles en la mayoría de las ocasiones ha llegado a los playoffs fuera de su casa temporal en California: los Cargadores han ganado cinco partidos seguidos como visitantes y han empatado en cuanto al período más prolongado de la franquicia desde la fusión.Aunque el mariscal Philip Rivers tiene un récord de 12-15 contra Denver, incluyendo los playoffs, está teniendo una temporada especial.49ers en CarnerosUna victoria o empate le daría a Los Angeles un descanso en la ronda de los comodines.Sin embargo, los Carneros no han sido tan dinámicos recientemente con el balón, el destacado corredor de poder Todd Gurley está teniendo problemas con la rodilla, aunque la semana pasada C.J. Anderson lo reemplazó muy bien en contra de Arizona.El tacle defensivo Aaron Donald lidera la NFL con 19 ½ capturas.Panteras en SantosDebido a que no tienen nada qué conseguir, ya que tienen garantizado el primer sembrado de la Conferencia Nacional, los Santos podrían descansar a algunos jugadores.Drew Brees lidera la NFL en el porcentaje de pases completos con el 74.4 por ciento, o sean 364 de 489, colocándolo en una posición de romper su propio récord en una temporada que es del 72 por ciento, que estableció en el 2017.Nueva Orleans nunca ha ganado 14 partidos en una temporada.Jets en PatriotasUna victoria podría asegurar el treceavo descanso de Nueva Inglaterra en la primera ronda en los playoffs de la Conferencia Americana desde el 2001.Los Patriotas también podrían conseguir un descanso en la primera ronda si pierden Baltimore, Houston y Tennessee.Nueva Inglaterra también puede asegurar la ventaja de jugar en casa en los playoffs de la Americana con una victoria y derrotas de Kansas City y los Cargadores de Los Angeles.Cardenales en Halcones MarinosLa magnífica renovación de los Halcones Marinos dio como resultado ser comodines en la Conferencia Nacional.Esta semana, el entrenador Pete Carroll firmó una ampliación a su contrato hasta la temporada del 2021.Russell Wilson es el primer mariscal que tiene un récord ganador en cada una de sus primeras siete temporadas en la NFL, aunque en este año la mayoría de ellas se basó en el mejor juego terrestre de la Liga.Vaqueros en GigantesExiste una buena probabilidad de que los Vaqueros estén bien de salud, ahora que aseguraron el cuarto sembrado y la próxima semana serán los anfitriones de un partido de comodines.Dallas ha ganado seis de los últimos siete en total y ha ganado tres seguidos contra los Gigantes.Ezekiel Elliott lidera la NFL con 1 mil 434 yardas de acarreos.Delfines en BillsUn partido como visitantes en diciembre en el Orchard Park nunca es envidiable, ya que los Delfines han perdido cinco de los últimos seis en ese lugar.Éste podría ser el último partido del mariscal Ryan Tannehill como mariscal de Miami, tomando en cuenta su inconsistencia y sus frecuentes lesiones.LeSean McCoy, el corredor de poder de los Bills, tiene 488 yardas de acarreos.Halcones en BucanerosLos Halcones han ganado cuatro partidos seguidos en esta rivalidad del Sur de la Conferencia Nacional que será poco significativa hoy.Julio Jones, el receptor de los Halcones lidera la NFL con mil 539 yardas de recepciones y ha logrado 104 atrapadas.Mike Evans, el receptor abierto de los Bucaneros, tiene un promedio de 17.7 yardas por atrapada, que es un mínimo de 50 recepciones, encabezando la Liga.Leones en EmpacadoresDos de los más decepcionantes equipos de la NFL jugarán con los relevos.Detroit está tratando de ganar partidos consecutivos en el Lambeau Field por primera vez desde la temporada 1990-91.Davante Adams, el receptor abierto de los Empacadores, acumuló 111 atrapadas, está a dos de romper el récord que estableció en la franquicia Sterling Sharpe en una sola temporada, con 112 en 1993.Adams necesita 134 yardas para romper el récord de yardas en una sola temporada.

