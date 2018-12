Uruguayo Noy, otra de las novedades

Joaquín Noy, mediocampista de contención uruguayo proveniente de Montevideo Wanderers, llegó el jueves por la noche a esta ciudad y ayer se unió a Bravos FC Juárez, su nuevo equipo con el que debutará en el futbol mexicano, en el próximo Clausura 2019.Noy González, jugador de 26 años y 1.86 metros, comentó que espera adaptarse rápido para tener minutos en la cancha con Bravos.“Espero adaptarme rápido y poder jugar como lo venía haciendo en Uruguay o mejor”, apuntó.Comentó que sabe que Bravos es un equipo que aspira a subir de categoría, a la Liga MX, aunque no lo ha logrado, tiene un título de liga, una derrota en final de ascenso, dos en finales de liga y, la más reciente, una eliminación en semifinales.“Me han dicho que es de los más fuertes del ascenso y, bueno, estoy contento de estar en un club que aspira a ascender. Por lo que he llegado y he conversado, el principal objetivo es ascender, entonces, iremos en busca de eso”, expuso.Aunque en Uruguay no transmiten mucho el soccer azteca, comentó que vio en acción a los Bravos contra Dorados Sinaloa en la pasada liguilla, así como en un partido anterior.Indicó que platicó con su compatriota Jonathan Lacerda, quien le dio referencias más amplias del conjunto fronterizo.“Estuve hablando con Jonathan que es un uruguayo. Me dijo que el equipo estaba muy bien y que hay muy buen grupo, así que estoy contento”, comentó.Finalizada la práctica en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el jugador charló varios minutos con el entrenador Gabriel Caballero.“Bien, recién estuvimos conversando un poco y bien, estoy a gusto”, externó.Acerca del nivel del futbol nacional, dijo que es muy competitivo.“El futbol mexicano no se mira mucho en Uruguay, pero, bueno, lo poco que he visto y he hablado con compañeros, es una liga muy competitiva, y hay mucho extranjero, así que espero adaptarme rápido y poder jugar lo antes posible en el club”, expuso. (Sergio Duarte)