Condenan FIFPro y UEFA racismo en Italia

Hoofddorp, Holanda— La FIFPro y la UEFA criticaron al árbitro Paolo Mazzoleni por “no respetar el protocolo contra el racismo” luego de que se escucharon sonidos de mono hacia el defensa del Napoli Kalidou Koulibaly durante el duelo contra el Inter de Milan en la Serie A italiana.El sindicato de futbolistas y el órgano rector del fútbol europeo también aseveraron que los cánticos racistas contra el jugador, quien nació en Francia y es hijo de padres senegaleses, en el partido del miércoles eran “inaceptables” y no tenían “lugar en el fútbol”.Las dos organizaciones apoyaron la pronta acción tomada por el juez de la liga italiana, quien ordenó que el Inter juegue sus próximos dos encuentros de local a puerta cerrada y un tercer partido con una porción del estadio cerrada por los cánticos racistas hacia Koulibaly.“La FIFPro y la UEFA están muy preocupadas por este inaceptable incidente racista y por lo que aparece ser un incumplimiento con el protocolo contra el racismo ampliamente reconocido de tres pasos”, manifestaron en un comunicado conjunto.“Koulibaly fue objeto de cánticos racistas y, pese a los anuncios hechos en el altavoz del estadio, los cánticos no cesaron. Además, parece que el cuerpo técnico del Napoli había informado al árbitro en varias ocasiones sobre los cánticos racistas. La FIFPro y la UEFA apoyan a las autoridades futbolísticas italianas en cuanto a cualquier medida que sea tomada para combatir el racismo en los estadios, para lo cual la FIFPro y la UEFA tienen una política de cero tolerancia”, fue el mensaje que las organizaciones publicaron.Koulibaly fue expulsado a los 81 minutos luego de recibir dos tarjetas amarillas de inmediato, la segunda por aplaudirle al árbitro en forma sarcástica por haberlo amonestado.El castigo del juez de la liga fue entregado por el racismo dirigido a Koulibaly y por los cánticos anti-territoriales contra el Napoli.Además, Koulibaly fue suspendido dos encuentros, uno por la expulsión y otro por aplaudirle al árbitro.Al concluir el encuentro, el técnico del Napoli Carlo Ancelotti amenazó con retirar a sus jugadores del campo la próxima vez que haya cánticos racistas contra alguno de sus elementos. Ancelotti solicitó en varias ocasiones que se suspendiera el encuentro del miércoles y que se les anunciara a los aficionados que eso sucedería, pero no se tomó ninguna medida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.